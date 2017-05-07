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Известный учитель начал акцию против «чиновничьего бреда»

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  • 7.05.2017, 12:54
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Фото: zautra.by
Евгений Ливянт

Минский учитель Евгений Ливянт призвал коллег поучаствовать во флешмобе.

Известный учитель Евгений Ливянт призвал педагогов опубликовать всю ту отчетность, которую их заставляют заполнять.

«Учителя всех школ должны сдать этот отчет - галиматью. Не поленитесь, откройте каждую страницу и насладитесь этой квинтэссенцией чиновничьего бреда», - написал учитель в «Фейсбуке».

«Коллеги, давайте выложим фотки всех отчетов, которые надо заполнить. Это будет зачетный флешмоб. Возможно какое-нибудь крупное СМИ его опубликует», - призвал Евгений Ливянт в комментарии к своей публикации.


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