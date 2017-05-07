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Трамп намерен снизить ставку налога на прибыль

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  • 7.05.2017, 12:59
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Дональд Трамп

В обращении к нации президент США заявил об успехе реформ.

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране, пообещав снизить налоги, вернуть в США рабочие места и создать «лучшую» систему медицинского обслуживания, сообщает русская служба «Голоса Америки».

«С самого первого дня моя администрация без отдыха трудилась над тем, чтобы устранить препятствия на пути создания новых рабочих мест и создать условия для экономического роста, - сказал он. - Мы избавляемся от одного убийственного для рабочих мест регулирующего постановления за другим, они не радуют глаз и должны быть устранены».

Глава Белого дома напомнил, что на этой неделе республиканцы в Палате представителей с крайне незначительным перевесом сумели проголосовать за отмену реформы здравоохранения, разработанной предыдущей администрацией, и известной, как Obamacare.

«Obamacare терпит крах везде, куда ни посмотри, - поддержал эту инициативу Дональд Трамп. - Новый законопроект Палаты представителей спасет американцев от этой катастрофы, предоставит им больший выбор, а также подарит большую свободу американским семьям».

Президент США особо подчеркнул, что новый план позволит создать «отличную систему здравоохранения», а американцы получат «лучшее медицинское обслуживание по более низкой цене».

Реализация этого плана будет возможна, если предложенную реформу утвердит Сенат США. Дональд Трамп обратился к Верхней палате Конгресса с призывом «принять меры», «отменить и заменить Obamacare» планом республиканцев.

Еще одним шагом по оздоровлению экономики должна стать налоговая реформа. Как пояснил глава Белого дома, его «команда экономистов» уже разработала программу «значительного снижения налогов с целью вернуть рабочие места и процветание в США».

«Мы платим самые высокие налоги в мире. Ни одна страна не платит больше. Мы их снизим, существенно снизим», - пообещал Дональд Трамп.

По словам президента, новые льготы «в основном коснутся среднего класса»,а также предприятий малого и среднего бизнеса.

«В настоящее время американские компании облагаются самым высоким налогом среди всех развитых стран. Это вред, который мы сами наносим своей экономике, отправляя рабочие места в другие страны. Поверьте мне, до того, как я занял эту должность, рабочие места стремительно покидали страну, но мы положили этому конец», - уточнил Дональд Трамп.

Он сообщил, что собирается «снизить ставку налога на прибыль до 15 процентов», а также упростить требования налогового кодекса для того, чтобы избавить людей от расходов на «целую армию юристов, лоббистов и бухгалтеров», необходимых для того, чтобы правильно заполнить налоговые декларации.

Дональ Трамп счел нужным отметить, что все запланированные шаги «станут началом новой эры процветания в Америке».

«Все это... принесет богатство, надежду и возможности тем сообществам, которые нуждаются в этом больше всего», - заявил президент США.


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