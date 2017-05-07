Следственный комитет отказался рассмотреть новые факты по делу Юрия Захаренко 20 7.05.2017, 13:20

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Юрий Захаренко

7 мая 2017 года – восемнадцатая годовщина похищения бывшего министра МВД Беларуси генерала Юрия Захаренко.

Генерал Юрий Захаренко бесследно исчез 7 мая 1999 года.

По официальной версии это случилось вечером в районе улицы Жуковского в Минске, когда он был похищен с применением насилия «неустановленными лицами» и увезен на легковом автомобиле в неизвестном направлении. По факту исчезновения экс-министра внутренних дел уголовное дело было возбуждено только 17 сентября 1999 года по признакам преступления, предусмотренного статьей 101 Уголовного кодекса. Свидетели похищения, которые были найдены не следственными органами, а общественной комиссией по поиску пропавшего генерала, утверждают, что Захаренко был насильственно увезен несколькими мужчинами.

За несколько лет до этого Захаренко был уволен со своей должности как не разделяющий точку зрения Лукашенко и его окружения. Генерал пользовался уважением в среде своих коллег, занимался созданием Союза офицеров. Поэтому его оппозиционная деятельность представляла особенную опасность для властей.

Многие в Беларуси и в мире считают, что его похитили по политическим причинам и, возможно, убили. Белорусские власти заявляют, что следствие еще не завершено и причины похищения Захаренко, как и его судьба, неизвестны.

В начале 2013 года появилась информация о том, что власти готовятся прекратить даже формальное расследование исчезновения оппозиционеров.

В 1999 - 2000 годах в Беларуси бесследно исчезли исполняющий обязанности председателя Верховного Совета Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский, бывший глава МВД Юрий Захаренко и журналист Дмитрий Завадский. Впоследствии были обнародованы документы, в том числе рапорт заместителя министра внутренних дел Николая Лопатика, которые свидетельствовали, что с оппозиционными политиками и общественными деятелями расправился «эскадрон смерти». Приказы ему отдавало высшее руководство страны.

Международное сообщество считает, что к исчезновению Юрия Захаренко и других лидеров белорусской оппозиции причастны бывший министр внутренних дел Владимир Наумов, управляющий делами Лукашенко Виктор Шейман, бывший командир спецназа внутренних войск Дмитрий Павличенко и экс-министр внутренних дел Юрий Сиваков.

Накануне 18-й годовщины похищения генерала гражданский активист Виктор Никитенко рассказал «Белорусскому документационному центру» о том, что Следственный комитет Беларуси отказался рассмотреть новые факты по делу Юрия Захаренко:

«Несмотря на то, что Следственный комитет в полном объеме получил по почте новые материалы по уголовному делу №110352, работники государственной инстанции отказались изучить изложенные там факты и принять необходимые меры, согласно закону… и элементарным принципам морали. В официальном ответе представитель центрального аппарата Юрий Варавко сослался на то, что Виктор Никитенко «не является участником уголовного процесса, а также лицом, чьи интересы затрагивают проводимые по нему процессуальные действия и решения». Иными словами, СК РБ заблокировал рассмотрение фактов, способных помочь ходу расследования, а значит, привлечь к суду заказчика и убийцу Юрия Захаренко».

Реакцию Следственного комитета по поводу Юрия Захаренко прокомментировал Олег Алкаев, экс-начальник СИЗО №1 и политбеженец, покинувший Беларусь после череды политических преступлений в 1999 и 2000-ых годах. «Думаю, что этого обращения вполне достаточно, чтобы, по крайней мере, пригласить Никитенко на допрос. Но видимо, этой темы очень боятся, потому и ответ обтекаемый. Думаю, что просьба президента с трибуны об оказании помощи в раскрытии этих дел поможет им отнестись к вопросу более серьезно. Следствие должно хвататься за любую ниточку. Выходит, что они президента ни в грош не ставят. Зачем же он тогда сотрясал воздух?» — иронизирует Алкаев.