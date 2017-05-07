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Белорусские гимнастки стали третьими на Кубке мира в Болгарии

  • 7.05.2017, 13:32
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Фото: Сергей Шелега

Вместе с белорусками на пьедестал почета взошли хозяйки чемпионата и украинки.

Белорусские гимнастки заняли третье место в групповых упражнениях на этапе Кубка мира в Софии.

Команда в составе Анны Гайдукевич, Анны Швайбы, Алины Севостьяновой, Арины Цицилиной, Ксении Челдышкиной, Маргариты Овадинской в квалификации многоборья, после исполнения упражнения с пятью обручами, занимала четвертое место — 15,650, сообщает pressball.by.

Успешно для белорусок сложилось выступление с тремя мячами и двумя скакалками, за которое они получили 16,100 балла и набрали в сумме 31,750 очка. Первое место в многоборье групповых упражнений заняла команда Болгарии — 36,550, серебряными призерами стали украинские гимнастки — 36,050.

В индивидуальном многоборье выступили две белоруски, отмечает БЕЛТА. Алина Горносько заняла четвертое место, набрав по итогам выступлений с обручем, мячом, булавами и лентами 69,400 балла. Екатерина Галкина стала пятой — 67,300 балла. Победила в этом виде программы Невяна Владинова — 74,000.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике в столице Болгарии продолжится розыгрышем наград в отдельных видах.


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