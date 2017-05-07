Кремль - сам себе революционер 1 Иван Преображенский, «Немецкая волна»

7.05.2017, 13:46

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Иван Преображенский

Революционерами не рождаются - их порождает очумение властей.

Собираясь писать этот текст, я неожиданно для себя узнал, что в Москве 6 мая, в день пятилетия разгона протестующих на Болотной площади, который закончился знаменитым "Болотным делом", пройдет митинг "За Россию без произвола и репрессий". Эта тема стала за последние годы только актуальнее и острее, что видно по разгону антикоррупционных протестных акций 26 марта, а также по недавним нападениям на оппозиционера Алексея Навального и активистов, защищающих права собственности москвичей на недвижимое имущество.

Не там гуляете!

Не я один узнаю о митинге 6 мая в последний момент: самим москвичам протест против решения мэрии сносить якобы ветхие дома фактически без согласия жителей кажется важнее. Поэтому и обсуждают повсеместно, в первую очередь, митинг 14 мая, а к оппозиции на акцию 6 мая многие идти не хотят. Либо просто не знают, либо говорят, что не поддерживают ее политические требования, либо боятся, что власти потом что-нибудь впаяют.

Вот этот-то последний страх и интересен. Несмотря на то, что власти всеми силами в последние годы демонстрируют, что стать жертвой произвола может даже человек, случайно проходивший мимо пикета или митинга, до москвичей этот простой факт еще не дошел.

Во время оппозиционных акций так называемой "Стратегии 31" в защиту свободы собраний в России история Сергея Мохнаткина, который шел мимо и просто заступился за женщину, которую "крутили" полицейские, выглядела дико. Однако уже 26 марта 2017 года в Москве полиция десятками, если не сотнями, задерживала людей, случайно проходивших мимо Пушкинской площади. И никто практически не удивляется - привыкли. Некоторые даже говорят: надо думать, где гуляешь!

В реальности думать надо властям. В год столетия кровавой российской революции полезно обернуться назад и вспомнить, как успешно власть воспитывала тогда революционеров из рядовых оппозиционеров, у которых изначально противоречия с правящим режимом были исключительно эстетические. Взять хотя бы того же Володю Ульянова. Или практику существования нелегальных партий, которые, как "большевики" и "эсеры", постепенно, год за годом превращались в законспирированные организации с собственными вооруженными формированиями.

Уроки 6 мая

Мне, конечно, скажут, что российские власти неоднократно давали команду применять силу против оппозиции и митинг 6 мая 2012 года - не исключение. Но это ошибочное утверждение. Никогда до этого после разгона массового мероприятия власти не начинали полномасштабных репрессий, то есть не возбуждали десятками уголовные дела против случайных участников. Никогда до этого так массово не оказывались далекие от политики люди в судах и за решеткой.

Именно "Болотное дело" дало старт и другим репрессивным процессам. Например, возбуждению уголовных дел за перепосты, публикации в соцсетях или, как в случае с недавно осужденным блогером Русланом Соколовским, - за ловлю покемонов в православном храме. До мая 2012 года подобные репрессивные меры были исключением. А после разгона митинга на Болотной превратились в твердое правило.

Травоядный терроризм

По большому счету, это можно назвать "травоядным террором". "Травоядным" - потому что смертной казни в России нет, так что прямо власти за экстремизм не казнят. А "террором" - потому что отбирают власти "экстремистов" по принципу случайной выборки, а не за их преступления, просто для того, чтобы запугать население, и в итоге люди теряют в тюрьме здоровье, профессии, семьи.

Российская власть, как стало понятно за последние пять лет, твердо заняла позицию главного "террориста" в своем собственном государстве и ждет, когда встретит достойного оппонента. Вопрос только, кто им окажется. Как показывают первые итоги расследования теракта в Санкт-Петербурге, это мог бы быть исламский терроризм. Но он имеет другую природу, поскольку направлен против всех россиян. Значит, остается ждать появления "отечественных" светских бомбистов?

Владимир Путин, открывая восстановленный памятник московскому генерал-губернатору, князю Сергею Александровичу, убитому "бомбистом" в 1905 году на въезде в Кремль, говорит о том, что нельзя допустить повторения этих событий.

Однако Путин, похоже, не понимает, что он и его подчиненные делают все от них зависящее, чтобы приблизить тот день, когда какой-нибудь политически мотивированный экстремист вновь бросит бомбу в какого-нибудь губернатора или министра. И когда это случится, вряд ли, к сожалению, многие вспомнят, что на магистральный путь, ведущий к политическому терроризму, страну загнала сама власть в 2012 году.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»