Соскучились по теплу: Весенний фоторепортаж с минских пляжей 7.05.2017, 14:19

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Фото: onliner.by

В этом году май месяц впервые оправдал свое название.

Вчерашняя пускай и рабочая суббота выдалась воистину весенней, а белорусы слишком долго терпели холода, чтобы просто взять и не воспользоваться хорошей погодой.

Минчане из разных частей города протерли от пыли велосипеды, упаковали пледы, насадили мясо на шампуры и отправились поближе к воде. Как встречают нечастый теплый день горожане — в фоторепортаже Onliner.by.

Конечно, пока отдыхающих не слишком много, а завтра их и вовсе не будет: кому охота мокнуть под дождем или покрываться снегом?

Фото: onliner.by

В жаркие же дни здесь будет не протолкнуться. Всего за Минским лесопарковым хозяйством закреплено 20 пляжей. Самые посещаемые — зоны отдыха водохранилищ Дрозды, Цнянское и Заславское.

В этом году городские пляжи планируют обновить: установить новые спортивные тренажеры, беседки и детские городки.

Также нынешней весной планируют расширить шашлычную зону пляжа №2 Цнянского водохранилища: там появятся еще две большие деревянные беседки и мангалы к ним.

Кроме того, на уже существующих спортивных станциях в зонах отдыха у городских водоемов в ближайшее время станет больше тренажеров.