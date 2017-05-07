Соскучились по теплу: Весенний фоторепортаж с минских пляжей
- 7.05.2017, 14:19
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В этом году май месяц впервые оправдал свое название.
Вчерашняя пускай и рабочая суббота выдалась воистину весенней, а белорусы слишком долго терпели холода, чтобы просто взять и не воспользоваться хорошей погодой.
Минчане из разных частей города протерли от пыли велосипеды, упаковали пледы, насадили мясо на шампуры и отправились поближе к воде. Как встречают нечастый теплый день горожане — в фоторепортаже Onliner.by.
Конечно, пока отдыхающих не слишком много, а завтра их и вовсе не будет: кому охота мокнуть под дождем или покрываться снегом?
В жаркие же дни здесь будет не протолкнуться. Всего за Минским лесопарковым хозяйством закреплено 20 пляжей. Самые посещаемые — зоны отдыха водохранилищ Дрозды, Цнянское и Заславское.
В этом году городские пляжи планируют обновить: установить новые спортивные тренажеры, беседки и детские городки.
Также нынешней весной планируют расширить шашлычную зону пляжа №2 Цнянского водохранилища: там появятся еще две большие деревянные беседки и мангалы к ним.
Кроме того, на уже существующих спортивных станциях в зонах отдыха у городских водоемов в ближайшее время станет больше тренажеров.