«Ночным волкам» устроили «холодный душ» в Праге 7 7.05.2017, 14:35

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Фото: соцсети

Путинских байкеров встретили акцией протеста под украинскими крымскотатарскими флагами.

В Праге прошли пикеты против прибытия в Чехию байкеров из одиозного российского клуба «Ночные волки». Как сообщает информационный ресурс newsonline24, россиян встретили растяжкой «Чехам хорошо известно, какая она — «дружба» правителей России».

Накануне власти столицы Чехии запретили российским байкерам проезд в центр города, однако на Вацлавской площади 30 активистов вышли с растяжкой и флагами, среди которых были крымскотатарский флаг и официальные флаги Украины, Чехии, NATO и Евросоюза. Также участники акции раздавали прохожим листовки с информацией о том, что «Ночные волки» поддерживают аннексию Крыма Россией, а сам клуб финансируется из российского бюджета.

Сообщается, что свои мероприятия россияне провели на Ольшанском кладбище.

Уже несколько лет подряд в канун 9 мая «Ночные волки» проводят пропагандистские пробеги «На Берлин» по странам Восточной Европы. Власти этих стран стараются не пропускать их на свою территорию, или ограничивают действия прокремлевских байкеров.