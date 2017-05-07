Макрон и Ле Пен проголосовали на выборах президента Франции

Макрон и Ле Пен проголосовали на выборах президента Франции1
- 7.05.2017, 15:05
- 4,174
Активистки движения Femen устроили акцию возле участка, где голосовала Ле Пен.
Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен сегодня проголосовали на своих избирательных участках.
Об этом сообщает Le Figaro (перевод – eurointegration.com.ua).
Макрон голосовал в небольшом городке Ле Туке в департаменте Па-де-Кале, где расположен дом его жены. Прежде чем идти голосовать, кандидат долго приветствовал толпу, собравшуюся перед его домом.
После голосования Макрон отправится в свой предвыборный штаб в Париже, где будет ждать результаты. В случае победы он решил собрать своих сторонников перед знаменитой стеклянной пирамидой Лувра.
Марин Ле Пен также голосовала в департаменте Па-де-Кале, но в городке Энен-Бомон. Позже она также отправится в Париж, где будет ждать объявления результатов голосования.
Активистки движения Femen провели акцию против кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.
#Presidentielle2017 : les Femen s'invitent chez Marine Le Pen https://t.co/csMed9ZA2p pic.twitter.com/aHWMX4rGjN— L'Obs (@lobs) 7 мая 2017 г.
Фотографии акции опубликовала в Twitter одна из активисток движения Ирина Шевченко.
На фотографиях видно, как пять полуобнаженных девушек развернули огромный плакат на строительных лесах церкви в городе Энен-Бомон, где голосовала Ле Пен.
На огромном красном плакате написано: «Марин у власти, Марианна в отчаянии». Марианна - это символ Франции, олицетворение национального девиза «Свобода, Равенство, Братство».
По сообщениям французских СМИ, участницы акции были задержаны полицией.