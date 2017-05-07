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Макрон и Ле Пен проголосовали на выборах президента Франции

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  • 7.05.2017, 15:05
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Активистки движения Femen устроили акцию возле участка, где голосовала Ле Пен.

Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен сегодня проголосовали на своих избирательных участках.

Об этом сообщает Le Figaro (перевод – eurointegration.com.ua).

Макрон голосовал в небольшом городке Ле Туке в департаменте Па-де-Кале, где расположен дом его жены. Прежде чем идти голосовать, кандидат долго приветствовал толпу, собравшуюся перед его домом.

После голосования Макрон отправится в свой предвыборный штаб в Париже, где будет ждать результаты. В случае победы он решил собрать своих сторонников перед знаменитой стеклянной пирамидой Лувра.

Марин Ле Пен также голосовала в департаменте Па-де-Кале, но в городке Энен-Бомон. Позже она также отправится в Париж, где будет ждать объявления результатов голосования.

Активистки движения Femen провели акцию против кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

Фотографии акции опубликовала в Twitter одна из активисток движения Ирина Шевченко.

На фотографиях видно, как пять полуобнаженных девушек развернули огромный плакат на строительных лесах церкви в городе Энен-Бомон, где голосовала Ле Пен.

На огромном красном плакате написано: «Марин у власти, Марианна в отчаянии». Марианна - это символ Франции, олицетворение национального девиза «Свобода, Равенство, Братство».

По сообщениям французских СМИ, участницы акции были задержаны полицией.


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