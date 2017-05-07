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Дружище бобер в «прысмакi» попер

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  • 7.05.2017, 15:10
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Фото: tut.by

Бобр, конечно, зверек симпатичный и для кого-то даже является символом Беларуси.

28 апреля на выставке-ярмарке «Охота и рыболовство. Весна-2017» в Минске была представлена для дегустации колбаса из мяса бобра, о которой так много говорили в Интернете, пишет «Белгазета».

«Мы подготовили небольшую презентационную партию колбасы, пока она не продается, - рассказал журналистам начотдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Сергей Шестаков. - В этой колбасе 30% мяса бобра и 70% иного мяса, например оленины. Изучили опыт стран-соседей и убедились, что почти никто не делает чистую колбасу из бобра. Мясо бобра по своей структуре довольно водянистое, поэтому по рецептуре желательно смешивать его с другими видами».

Шестаков отметил, что мясо бобра очень полезно: «Мы сравнивали его с крольчатиной, свининой, говядиной, и по многим показателям оно превосходит эти виды мяса, например, по содержанию железа, витамина С. Оно будет особенно полезно для тех, у кого низкий гемоглобин». Производство полезной колбасы планируется наладить осенью-зимой этого года, т.к. сезон охоты на бобра начинается с 1 сентября. «Заготовкой будут заниматься лесхозы. В целом по Беларуси добывается около 9 тыс. особей бобра. Примерно 30-40% пойдет на колбасу», - пояснил начотдела. Предполагается, что стоимость колбасы будет составлять Br25-30 за 1 кг.

Несколько месяцев назад, когда впервые была озвучена идея делать из бобра колбасу, в соцсетях стали раздаваться возмущенные голоса, а на сайте change.org была даже создана петиция, где производство такой колбасы приравняли к «убийству».

Дальше было бы логично создать петицию и против «убийства» всей остальной мясной живности - кур, свиней, коров, но этого не произошло. К тому же, бобровая колбаса - не белорусское ноу-хау.

По словам Шестакова, впервые он познакомился с ней на выставке в Вильнюсе: «У наших литовских соседей это направление развито лучше, и речь идет о 5-6 видах дичемясной продукции, в т.ч. колбасных изделиях из бобра, оленя и дикой утки».

Да и никакого спецотстрела бобров на колбасу не будет - заготовка его мяса связана с переизбытком вида в некоторых регионах: «Бобры - тот вид, который влияет на естественные ландшафты. Их не должно быть на мелиоративной сети. Они строят плотины, в результате поднимается уровень воды, происходит подтопление, наносится ущерб как лесному, так и сельскому хозяйству».

Бобр, конечно, зверек симпатичный и для кого-то даже является символом Беларуси. Но вот кенгуру, к примеру, тоже является символом Австралии, однако кенгурятину там уплетают за милую душу. Засим либо всем переходить в вегетарианство, либо признать, что деление мяса на «убийственное» и «не убийственное» попахивает лицемерием.


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