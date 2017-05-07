Минздрав РФ изъял из обращения белорусские ампулы со стеклом внутри 5 7.05.2017, 15:20

Лекарства произвели РУП «Белмедпрепараты» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Лекарственные препараты белорусского производства, в которых были выявлены посторонние частицы и осколки стекла, не использовались для инъекций пациентам и были выведены из обращения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ, пишет tut.by.

«В настоящее время все забракованные препараты изъяты из обращения. Какой-либо информации о введении данных препаратов и возникших в связи с этим осложнениях у пациентов в Министерство не поступало», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Минздраве отметили, что всего за 2016−2017 годы Росздравнадзором были забракованы две серии двух торговых наименований лекарственных препаратов производства РУП «Белмедпрепараты» и 14 серий семи торговых наименований лекарственных препаратов производства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Информация о том, что Росздравнадзор по итогам проверок в Мордовии, Вологодской области и Калининграде отозвал недоброкачественные растворы для инъекций, где якобы обнаружены стекло и посторонние механические частицы, появилась в российских СМИ 5 мая.

В белорусском Минздраве по поводу претензий к одному из препаратов отметили, что информацияя российских СМИ о несоответствии лекарств «по показателю „механические включения“ сформулирована некорректно». По данным ведомства, серию этого препарата произвели в декабре 2014 года и поставили в Россию в январе 2015 года. В 2017 году, когда в нем обнаружили «механические включения», препарат уже два года был на рынке России с широкой сетью дистрибьюторов, которые его транспортировали и хранили. При этом лекарство произвели в соответствии с действующим регламентом и технологическими инструкциями.

На Борисовском заводе медпрепаратов журналистам сообщили, что изъятые ампулы на завод еще не вернули, поэтому подтверждений выставленным претензиям у них пока нет.

- У себя мы провели расследование и установили, что производство было в соответствии с технологическими инструкциями, контроль качества и технологический контроль осуществлялся с установленной периодичностью, архивные образцы соответствуют требованиям, — заявила директор по качеству Борисовского завода медицинских препаратов Татьяна Батуро.