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Лидеры народных протестов не дают властям покоя даже за решеткой

  • 7.05.2017, 15:27
Павел Северинец

К Павлу Северинцу и Вячеславу Сивчику не пускают адвокатов.

К Павлу Северинцу не пустили адвоката. Он находится в Центре изоляции правонарушителей, переулок Окрестина, 6.

«Вчера к Павлу на Окрестина не пустили адвоката. Адвокат ждал разрешения почти 6 часов - безрезультатно», - отметила мать политика Татьяна Северинец.

Лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик объявил голодовку в знак протеста, к Вячеславу не пускают адвоката и не дают передать воду:

Напомним, лидеры народных протестов были задержаны после акции 1 мая.


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