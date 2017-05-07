Лидеры народных протестов не дают властям покоя даже за решеткой 7.05.2017, 15:27

Павел Северинец

К Павлу Северинцу и Вячеславу Сивчику не пускают адвокатов.

К Павлу Северинцу не пустили адвоката. Он находится в Центре изоляции правонарушителей, переулок Окрестина, 6.

«Вчера к Павлу на Окрестина не пустили адвоката. Адвокат ждал разрешения почти 6 часов - безрезультатно», - отметила мать политика Татьяна Северинец.

Лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик объявил голодовку в знак протеста, к Вячеславу не пускают адвоката и не дают передать воду:

Напомним, лидеры народных протестов были задержаны после акции 1 мая.