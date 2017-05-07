Как легко улучшить память по методу Пифагора 7.05.2017, 15:40

Пифагор Самосский разработал простую и доступную методику еще в шестом веке до нашей эры.

Эксперты рассказали, как можно улучшить память по методу Пифагора, пишет grifonsoft.ru.

Пифагор Самосский родился в 570 до н. э. История запомнила его как великого математика, мистика, создателя религиозно-философской школы пифагорейцев и изобретателя геометрии.

Пифагор разработал простую методику. Каждую ночь перед сном нужно вспомнить все, что произошло за день, вплоть до незначительных мелочей. Поначалу будет очень трудно, особенно сохранить последовательность, ибо мысли будут блуждать от завтрака к ужину и до работы. Но со временем все наладится и встанет на свои места. Пифагор и его ученики пользовались этой техникой утром, а не вечером. Однако, подобная довольно тяжелая мозговая работа решает любые проблемы с бессонницей.

Обычно хорошая память улучшает качество жизни. Также у мозга есть прекрасное свойство — избавляться от негативного. Обращая внимание на мелочи, человеку проще понять, что для него губительно, а что приносит пользу. Человек понимает, насколько безобразен и неэффективен график, в котором он живет. Становится понятно, как сделать его удобнее. И так как жизнь состоит из мелочей, очень быстро начинается осознание ценности каждого момента.