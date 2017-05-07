Американский эсминец сорвал парад Балтийского флота РФ 2 7.05.2017, 15:50

Фото: SKNews.ru

В Петербурге корабли отозвали с парада после захода эсминца «Карни» с крылатыми ракетами в Балтийское море.

Боевые корабли Балтийского флота, прибывшие в Санкт-Петербург для участия в параде в День Победы, 6 мая внезапно покинули причалы и ушли в неизвестном направлении, сообщает meduza.io.

По информации «Фонтанки», это может быть связано с тем, что к берегам Калининграда подошел американский эсминец «Карни» с крылатыми ракетами.

Из акватории Невы ушли малый противолодочный корабль «Уренгой» и подлодка «Колпино». Корвет «Стойкий» и ракетный катер «Моршанск» не успели войти в Петербург и также отправились в сторону Балтийского моря.

Затем «Стойкий» и «Уренгой» встали на рейд у острова Котлин, где находится Кронштадт. «Фонтанка» пишет, что на «Стойком» запустили комплекс противовоздушной обороны.

У причалов в Петербурге остались два минных тральщика и малый противолодочный корабль «Зеленодольск».

Источник РИА «Новости» в Санкт-Петербурге рассказал, что военно-морской парад в День Победы все равно состоится, но в нем будет участвовать меньше кораблей. Собеседник агентства отверг связь маневров с заходом «Карни» в Балтийское море.

Эсминец «Карни» относится к типу «Арли Берк» и вооружен, в том числе, крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью поражения свыше тысячи километров.

7 мая в Петербурге прошла генеральная репетиция парада Победы. В ней приняла участие боевая техника, а также авиация.