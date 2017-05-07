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В Шклове произошло загадочное ЧП

  • 7.05.2017, 15:59
Фото: shklovinfo.by

На «Заводе газетной бумаги» при странных обстоятельствах погиб слесарь.

26 апреля на «Заводе газетной бумаги» в Шклове погиб слесарь во время ремонта оборудования. По неизвестной пока причине станок начал работу, и мужчина получил тяжелые травмы. Об этом tut.by рассказали в Управлении Следственного комитета по Могилевской области.

Следователи выясняют, в каком режиме находился станок во время ремонта. По правилам, его нужно было полностью обесточить.

— Мужчина получил многочисленные травмы, он был доставлен в Шкловскую центральную районную больницу. Медики боролись за его жизнь, но 28 апреля пострадавший умер, — рассказала официальный представитель УСК Оксана Соленюк.

Шкловским районным отделом СК проводится проверка по факту смерти мужчины. Назначен ряд экспертиз, в том числе техническая экспертиза станка. Изучается производственная документация, опрашиваются очевидцы и другие работники завода.

По результатам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.


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