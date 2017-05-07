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NaviBand провели последнюю репетицию перед генеральным прогоном

  • 7.05.2017, 16:07
Фото: euroradio.fm

NaviBand с композицией «Гiсторыя майго жыцця» выступят 11 мая во втором полуфинале под номером 14.

А накануне на международном конкурсе песни «Евровидение-2017» в Киеве состоялись вторая индивидуальная репетиция и большая пресс-конференция официального представителя Беларуси — группы NaviBand, передает «Белсат».

В субботу у белорусских участников было 20 минут на последнюю репетицию перед генеральным прогоном, в ходе которого будет голосовать профессиональное жюри. «NaviBand» появились на сцене в концертных костюмах.

NaviBand с композицией «Гiсторыя майго жыцця» выступят 11 мая во втором полуфинале под номером 14.

Украина стала хозяйкой 62-го конкурса песни «Евровидение» после победы в 2016 году в Стокгольме Джамалы с песней «1944».

Украина принимает конкурс во второй раз — в первый раз это было в 2005 году.

В этом году в Киеве не будет участника от России, представлять которую должна была Юлия Самойлова. Украина запретила ей въезд из-за выступления в Крыму. В этом году наши восточные соседи даже не будут транслировать конкурс.

Полуфиналы «Евровидения» пройдут 9 и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая 2017 года.


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