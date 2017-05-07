Обманутые дольщики «Импульса» могут выйти на новые протесты 7.05.2017, 16:18

Фото: tut.by

Дольщикам «Импульса-2» обещали вернуть деньги за помещения, но суд снова отказал.

В четверг, 4 мая, в Минске прошло рассмотрение кассационной жалобы одного из дольщиков "Импульса-2". Суд принял решение заявителю отказать. Таким образом, компенсацию он получить не сможет, передает tut.by.

Неделю назад дольщики "Импульса-2" выходили на улицу с плакатом «Нас ограбили и выбросили на улицу». Собравшиеся требовали вернуть им здание, построенное за их счет. Акция отклика не нашла, позиция чиновников осталась прежней: всем дольщикам отдадут не метры, а вложенные деньги. Пусть идут в суд за назначением компенсации.

О первом опыте двух дольщиков, решивших послушать чиновников и забрать деньги, мы писали. Суть их исков — признать предварительные договоры покупки помещений ничтожными, поскольку они не были зарегистрированы в кадастровом агентстве. По спорам юридических лиц, как правило, экономические суды выносят однозначные решения, нет регистрации — договор не соответствует требованиям законодательства и является недействительным, затраченные деньги должны быть возвращены. Поэтому январское решение суда об отказе в признании этого факта стало для дольщиков неожиданностью. Решение первой инстанции заявители решили обжаловать.

В феврале же дольщики обратились в государственные органы с просьбой создать работающий механизм компенсации вложений. И главное, чтобы этот механизм был доведен до всех, кто участвует в разрешении сложившейся ситуации, в том числе судов и Госкомимущества.

Фото: tut.by

В конце марта было принято решение о продаже "Импульса-2" ЧТУП «МАГНАТ-ТРЕЙД», а также порядок и сроки расчетов за здание. Дольщики, которые судились за компенсацию, получили уведомления, что суды по их жалобе назначены на 4 и 11 мая. Люди надеялись, что рассмотрение кассационных жалоб откладывалось именно до фактической продажи "Импульса-2". А после того как здание обретет нового собственника, их иски удовлетворят. Однако 4 мая жалобу первого дольщика суд не удовлетворил.

То есть здание уже у нового покупателя — а судебное решение, по которому можно получить компенсацию, суд не вынес.

— Распоряжением президента о продаже "Импульса-2" предусмотрено все — как кадастровому агентству оформить куплю-продажу «недостроенного» по документам здания, как утвердить изменения градостроительной документации без проведения подрядных торгов и общественного обсуждения, за какую цену будут проданы соседние здания и предоставлена покупателям рассрочка для расчета за приобретенные объекты. А вопрос, как вернуть нам деньги, до сих пор игнорируют, — говорят дольщики.

Как это было

Двенадцать лет назад завод МПОВТ решил реконструировать часть своих зданий в центре Минска. В одном из зданий уже успешно работал торговый центр «Импульс». Проект «Импульс-2» (переходная галерея с торговыми помещениями) обещал быть весьма прибыльным. Строить доверили компании «Фарт Плюс» — она выступает инвестором проекта. Предварительные договоры с покупателями торговых помещений датированы в основном 2010−2013 годами.

В мае 2013 года «Импульс-2» готов на 95%. Тогда же становится известно: у застройщика — завода МПОВТ и инвестора — «Фарт Плюс» — неразрешимый конфликт. МПОВТ консервирует объект и расторгает инвестдоговор с «Фарт Плюс».

С этого времени 180 дольщиков (в основном — граждане Беларуси, но есть и ИП, и юрлица), купившие помещения, остались в подвешенном состоянии. TUT.BY писал об этом: они записывали обращения, они писали коллективные письма: помещение построено за наши деньги, отдайте нам наше!

Президент тогда обратил внимание на протест, была создана группа, которая решила: людям нужно вернуть деньги. Дольщики были освобождены от госпошлины при подаче исков о возмещении затрат. Деньги предполагалось возвращать на основе судебных решений.

Но тогда дольщики не ринулись в суды. Потому что понимали: у «Фарт Плюс» ничего нет, а белорусские рубли, вложенные в 2010-м, обесценились. В прошлом году только два рискнули, подали иски, в надежде хоть что-то вернуть. И проиграли.