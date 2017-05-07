СМИ: Навальный улетел в Барселону 4 7.05.2017, 16:57

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Алексей Навальный

После нападения с зеленкой он заявлял о практически полной потере зрения на один глаз и необходимости лечения за границей.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный уехал за границу и направляется в Барселону. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на неназванные источники.

Несколько дней назад Навальному выдали загранпаспорт. После нападения с зеленкой он заявлял о практически полной потере зрения на один глаз и необходимости лечения за границей.

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) предупреждали Навального о запрете выезда за границу из-за того, что он отбывает условное наказание по уголовному делу. Адвокат Навального Вадим Кобзев отмечал, что политик свои планы относительно лечения из-за предупреждения ФСИН не изменит.