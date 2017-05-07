Выборы во Франции: Макрон лидирует в заморских территориях 7.05.2017, 16:26

Эмманюэль Макрон

Фото: BBC

Эмманюэль Макрон лидирует по результатам второго тура президентских выборов в заморских департаментах Франции.

Об этом сообщает сайт бельгийской газеты Le Sour со ссылкой на «заслуживающие доверия источники», передает РБК.

Как отмечает газета, результат «не удивляет», так как заморские департаменты традиционно голосуют «больше за левых» и представляют собой лишь небольшую часть избирателей, участвующих в голосовании во втором туре президентских выборов.

Кроме того, наиболее четкая тенденция в пользу Макрона прослеживается в Северной Америке. По данным издания, в Нью-Йорке за Макрона проголосовали 94,7%, за Ле Пен - 5,3%, в Чикаго свой голос отдали Макрону 92% избирателей, Ле Пен — 8%, в Канаде Макрон набрал 90%, Ле Пен получила 10%.

В ряде заморских департаментов Франции голосование второго тура выборов президента страны началось 6 мая. Ранний старт выборов объясняется разницей часовых поясов.

Во Франции заключительный этап президентских выборов начался сегодня, 7 мая. Избиратели должны будут проголосовать за одного из двух оставшихся кандидатов — лидера движения «Вперед!» центриста Эмманюэля Макрона или главу ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен.