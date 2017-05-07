«Мужчины в Беларуси мужественные» 6 7.05.2017, 16:45

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Фото: kyky.org

Что говорят про белорусов экспаты из Китая и Кореи.

Чем ближе минск к мегаполису, тем больше на улицах граждан азиатского региона. И если белорусы к китайцам уже привыкли, то вот как последние реагируют на нас и наши привычки? Kyky.org вышел на улицы минска и спросил у прохожих азиатов, что их больше всего удивляет в минске. Респонденты, кстати говоря, оказались очень вежливыми и отвечали вполне охотно.

Забавное наблюдение: азиатские прохожие перемещаются по улице преимущественно парами, в которой один участник движения худо-бедно знает русский и владеет английским, а второй, по всей видимости, полностью сосредоточен на каких-то других функциях, нежели коммуникативных. Получается своеобразная командная работа: один тратит время и силы на изучение языков, другой, скажем, на географию. Теперь, когда они вместе, не пропадут. И поговорят, и дорогу найдут.

Командированные, которые ничему не удивляются

Первыми опрошенными стали двое мужчин из Китая. Партнеры очень торопились, судя по быстрому шагу, но на вопросы ответили и даже немного порассуждали.

Китайские командированные в Минске живут достаточно давно и за все время пребывания в Беларуси ни разу не столкнулись с дискриминацией или хоть с чем-то их удивившим. Вопрос про самые странные вещи в Минске так и вовсе поставил их в тупик. «Странное? Здесь у вас нет ничего странного, мы же из Китая. Социалистический, вы знаете, да? То, что здесь от Союза осталось, нам вполне нравится, а странного ничего нет».

А вот по поводу белорусов невозмутимые китайцы ответили эмоциональнее: «Девочки очень красивые. Это стереотип, который подтвердился. И люди добрые и вежливые. Нам нравятся белорусы».

Водка и мужчины

Девушки Джи Юнг и Чу Эн Чжи – наши гости из Южной Кореи. Они непрестанно хихикают и улыбаются так радостно, что начинать разговор с темы дискриминации как-то и не хочется, но все же…

«На самом деле с дискриминацией особо не сталкивались. Единственное, иногда подростки издеваются. Говорят: «Китаец!» – и смеются. Это не очень приятно. А еще, обидно, когда начинают передразнивать нашу речь. Могут повторять за нами, ходить вслед и смеяться. Подростки и даже взрослые иногда. А вообще, к Минску мы уже привыкли и ничему не удивляемся».

«Так уж ничему, – почему-то не верится мне. – Неужели нет существенной разницы в укладе белорусов и корейцев?»

«Привыкли. Хотя то, что транспорт останавливается на каждой остановке – это интересно и необычно».

Чем необычно это явление, выяснить не получилось. Перешли к вопросу о стереотипах.

Фото: kyky.org

«Мы думали, что в Беларуси все строгие и страшные. И никогда не улыбаются. А на самом деле, наоборот, все очень добрые. Еще один стереотип – водка. Мы думали, что тут ее все пьют. Оказалось, нет, не все».

От водки мы перешли к белорусским мужчинам. «У вас мужчины очень мужественные», – начинает одна из девушек. «И водку любят», – перебивает ее подруга. «А еще заботливые. Помогают женщинам. Для нас непривычно, когда мужчины открывают дверь или помогают надевать пальто. Не знаю, как они дома себя ведут, но это интересно».

Оказалось, подруги успели попутешествовать по Беларуси, посетив Брест, Гомель, Могилев, Пинск и Полоцк. Однако больше всего, не считая Минска, девушек поразили Витебск и Гродно.

Верный студент

Следующая пара респондентов нашлась неподалеку от общежитий БГУ. Двое парней, оба студенты из Китая. По канонам командной работы говорил со мной один, второй постоянно норовил улизнуть и от меня, и от своего друга. Беглеца возвращал к себе товарищ, притягивая за плечо.

С дискриминацией ребята не сталкивались. Белорусов они называют дружелюбными, но застенчивыми. Мол, боятся минчане просто так запросто пообщаться на улице с иностранцем китайской наружности.

Фото: kyky.org

Хотя, студенты признаются, изучить досконально Минск и Беларусь еще не успели: много учатся, а в свободное время занимаются в тренажерном зале, играют в баскетбол или гуляют в парках. «Даже девушек еще не узнали белорусских. Они очень красивые, но я ни с кем не встречался еще. У меня девушка в Китае осталась».

Не меркантильные, но сложные

Студент из Китая по имени Ли гулял в парке возле гостиницы «Пекин». Друзья Ли говорить со мной не захотели и пошли вперед. Ли остался. «Я был в большом количестве стран до этого, потому есть с чем сравнивать. Белорусы действительно очень дружелюбные.

Я часто сравнивал вас с россиянами, и, как мне кажется, белорусы более легкие по характеру, приятнее, что ли. Но и застенчивей гораздо.

Мне нравится исследовать Беларусь. Причем в разных ее проявлениях: в городе, в барах и клубах по ночам, гуляя и тусуясь, либо традиционно, в музеях и экскурсиях по вашим городам. Самое главное отличие с Китаем – это то, что в Беларуси люди и время текут очень медленно. Темп жизни намного ниже китайского. Ну и по размерам. Минск небольшой город, но интересный».

Фото: kyky.org

Заговорили с Ли про девушек: «Думаю, никто не может объективно сравнить девушек из одной страны с девушками из другой. Я общался с некоторыми белорусскими девушками, и, как мне показалось, они немного сложные, что ли. Я имею в виду образ мышления. Но самое важное, конечно, что они красивые, да. И не меркантильные, хотя такой стереотип о славянских девушках есть. По крайней мере, судя по моему опыту».

Заключающей стала тема дискриминации. «У меня случались проблемы в коммуникации с белорусами. Правда, виной тому не дискриминация, а языковой барьер. Русский я не очень знаю, а белорусы, как ни странно, не знают английский или еще какой-нибудь язык, который я бы знал. Так что я продолжаю старательно учить русский. Хочу доучить его, мне он нравится. Побуду немного в Минске, а потом поеду дальше куда-нибудь учиться».