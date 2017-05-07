Белорус в Египте разгромил отель 38 7.05.2017, 17:03

6,110

Мужчина хотел отдохнуть, но не вышло.

К третьим суткам радости от отсутствия работы системы организма дали сбой. Случилось неприятное. Во-первых, белорус нанес вред самому себе и серьезно пострадал. Во-вторых, ощутимо попортил имущество отеля. По одной версии, он разбил несколько бунгало, по второй — повредил несколько деревьев. В любом случае все это привело к депортации. В белорусском МИДе прокомментировали ситуацию и дали совет, как не стоит вести себя за границей, пишет «Онлайнер».

Что случилось

«Мы вместе летели из Минска 28 апреля, — пишет на форуме читательница. — И даже места в самолете и автобусе были рядом. Сразу обозначили их „алкомарафонцами“. Все удивлялись, как можно столько пить».

Отдых у мужчины сразу не задался.

«Мужчина не просыхал третьи сутки с момента отлета из Минска. В какой-то момент он начал гонять жену по лобби. В три часа ночи стал метать булыжники в окна чужих бунгало. Говорят, разбил восемь домиков. К счастью, никто не пострадал».

Дебошира забрали в полицию.

«Наутро его выпустили. Человек двинул в ресторан, где был завтрак, и там все началось. Его жена и дочь с ребенком были в помещении. Но как только увидели его, сразу же убежали через другой вход. Явно знают, с кем имеют дело. Мужик подбежал к стойке гриля и выхватил металлические лопатки, которыми повар переворачивает еду».

Очевидцы утверждают, что белорус в итоге ранил себя. На полу было много крови.

«В итоге всю семью из отеля сразу же увезли с вещами. Непонятно куда. Будут депортированы, наверное. Мужчину сразу отправили в больницу».

Официальная позиция

За комментарием мы обратились в Министерство иностранных дел Беларуси.

— У нас есть информация об инциденте с участием белорусского туриста в Хургаде, который произошел 1 мая, — сообщил начальник управления информации, пресс-секретарь МИДа Беларуси Дмитрий Мирончик. — Наше посольство занимается этим инцидентом. Выясняются обстоятельства произошедшего в отеле. Мы уточняем, когда и каким образом данный гражданин, отдыхавший в Хургаде вместе с семьей, может вернуться на родину. Сейчас человек находится под стражей. Ему оказывается необходимая медпомощь. Решается вопрос по оплате билетов для возвращения в Беларусь.

В министерстве отметили, что египетское законодательство особенно жестко в тех случаях, когда пострадало не просто имущество, а люди.

— Это не касается нашего конкретного случая: есть только ущерб отелю, — пояснили в пресс-службе. — Надо обратить внимание: первые, кто может и должен оперативно оказать помощь нашим туристам в подобных ситуациях, — это представители турфирм. Надо связываться и с посольством. Правда, стоит помнить о том, что посольство расположено в столице Египта, за многие сотни километров от основных туристических зон.

Чем чреваты подобные истории

В МИДе рассказали, что может быть за такое поведение.

В любом случае необходимо будет возместить ущерб, причиненный отелю.

Последует как минимум административная ответственность в рамках законодательства страны пребывания, которая может предполагать и денежный штраф, и административное ограничение свободы (попросту говоря, сутки административного ареста).

Как правило, после разбирательств очень многие страны включают гражданина в списки лиц, которые не могут получить визу на въезд в них.

В особо жестких случаях, когда речь идет о происшествии на грани между административной и уголовной ответственностью, человеку может грозить депортация.

В некоторых случаях могут наступить уголовное преследование и лишение свободы.