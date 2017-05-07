Белорус в Египте разгромил отель

Белорус в Египте разгромил отель38
- 7.05.2017, 17:03
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Мужчина хотел отдохнуть, но не вышло.
К третьим суткам радости от отсутствия работы системы организма дали сбой. Случилось неприятное. Во-первых, белорус нанес вред самому себе и серьезно пострадал. Во-вторых, ощутимо попортил имущество отеля. По одной версии, он разбил несколько бунгало, по второй — повредил несколько деревьев. В любом случае все это привело к депортации. В белорусском МИДе прокомментировали ситуацию и дали совет, как не стоит вести себя за границей, пишет «Онлайнер».
Что случилось
«Мы вместе летели из Минска 28 апреля, — пишет на форуме читательница. — И даже места в самолете и автобусе были рядом. Сразу обозначили их „алкомарафонцами“. Все удивлялись, как можно столько пить».
Отдых у мужчины сразу не задался.
«Мужчина не просыхал третьи сутки с момента отлета из Минска. В какой-то момент он начал гонять жену по лобби. В три часа ночи стал метать булыжники в окна чужих бунгало. Говорят, разбил восемь домиков. К счастью, никто не пострадал».
Дебошира забрали в полицию.
«Наутро его выпустили. Человек двинул в ресторан, где был завтрак, и там все началось. Его жена и дочь с ребенком были в помещении. Но как только увидели его, сразу же убежали через другой вход. Явно знают, с кем имеют дело. Мужик подбежал к стойке гриля и выхватил металлические лопатки, которыми повар переворачивает еду».
Очевидцы утверждают, что белорус в итоге ранил себя. На полу было много крови.
«В итоге всю семью из отеля сразу же увезли с вещами. Непонятно куда. Будут депортированы, наверное. Мужчину сразу отправили в больницу».
Официальная позиция
За комментарием мы обратились в Министерство иностранных дел Беларуси.
— У нас есть информация об инциденте с участием белорусского туриста в Хургаде, который произошел 1 мая, — сообщил начальник управления информации, пресс-секретарь МИДа Беларуси Дмитрий Мирончик. — Наше посольство занимается этим инцидентом. Выясняются обстоятельства произошедшего в отеле. Мы уточняем, когда и каким образом данный гражданин, отдыхавший в Хургаде вместе с семьей, может вернуться на родину. Сейчас человек находится под стражей. Ему оказывается необходимая медпомощь. Решается вопрос по оплате билетов для возвращения в Беларусь.
В министерстве отметили, что египетское законодательство особенно жестко в тех случаях, когда пострадало не просто имущество, а люди.
— Это не касается нашего конкретного случая: есть только ущерб отелю, — пояснили в пресс-службе. — Надо обратить внимание: первые, кто может и должен оперативно оказать помощь нашим туристам в подобных ситуациях, — это представители турфирм. Надо связываться и с посольством. Правда, стоит помнить о том, что посольство расположено в столице Египта, за многие сотни километров от основных туристических зон.
Чем чреваты подобные истории
В МИДе рассказали, что может быть за такое поведение.
В любом случае необходимо будет возместить ущерб, причиненный отелю.
Последует как минимум административная ответственность в рамках законодательства страны пребывания, которая может предполагать и денежный штраф, и административное ограничение свободы (попросту говоря, сутки административного ареста).
Как правило, после разбирательств очень многие страны включают гражданина в списки лиц, которые не могут получить визу на въезд в них.
В особо жестких случаях, когда речь идет о происшествии на грани между административной и уголовной ответственностью, человеку может грозить депортация.
В некоторых случаях могут наступить уголовное преследование и лишение свободы.