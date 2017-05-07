Северная Корея объявила о задержании еще одного гражданина США 4 7.05.2017, 17:14

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Если задержание подтвердится, то речь идет уже о четвертом гражданине США, задержанном КНДР.

Власти Северной Кореи заявили в воскресенье о задержании еще одного американского гражданина по подозрению в совершении действий против КНДР, передает «Голос Америки».

Ким Хак Сон, арестованный 6 мая, работал в Пхеньянском научно-технологическом университете, сообщило северокорейское информагентство KCNA.

США пока не прокомментировали это сообщение.

Если оно подтвердится, то речь идет уже о четвертом гражданине США, задержанном КНДР в ситуации растущей дипломатической напряженности.

Ким Сен Док – третий по счету американский гражданин, удерживаемый властями Северной Кореи, – был, согласно сообщению северокорейских СМИ, арестован в конце апреля.

Ранее власти Пхеньяна задерживали граждан США, чтобы использовать задержанных в качестве инструмента давления при переговорах с Вашингтоном.