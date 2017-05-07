Северная Корея объявила о задержании еще одного гражданина США

Северная Корея объявила о задержании еще одного гражданина США4
- 7.05.2017, 17:14
- 13,230
Если задержание подтвердится, то речь идет уже о четвертом гражданине США, задержанном КНДР.
Власти Северной Кореи заявили в воскресенье о задержании еще одного американского гражданина по подозрению в совершении действий против КНДР, передает «Голос Америки».
Ким Хак Сон, арестованный 6 мая, работал в Пхеньянском научно-технологическом университете, сообщило северокорейское информагентство KCNA.
США пока не прокомментировали это сообщение.
Если оно подтвердится, то речь идет уже о четвертом гражданине США, задержанном КНДР в ситуации растущей дипломатической напряженности.
Ким Сен Док – третий по счету американский гражданин, удерживаемый властями Северной Кореи, – был, согласно сообщению северокорейских СМИ, арестован в конце апреля.
Ранее власти Пхеньяна задерживали граждан США, чтобы использовать задержанных в качестве инструмента давления при переговорах с Вашингтоном.