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Чмырь снова пожаловался на «травлю» русскоязычных в Беларуси

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  • 7.05.2017, 17:22
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Филипп Чмырь
Фото: onliner.by

Чмырь вернулся в ЦЭХ, чтобы написать в книге замечаний и предложений еще одну жалобу.

На днях в пространстве ЦЭХ заработала выставка World Press Photo 2017. Работы, которые экспонируются, подписаны на белорусском и английском языках.

После открытия выставки музыкант из Drum Ecstasy Филипп Чмырь попросил в книге замечаний и предложений «с уважением относится к русскоязычному населению Республики Беларусь и не забывать публиковать информацию на двух государственных языках».

Музыкант возмутился тем, что снимок его записи опубликовала на своей странице в фейсбуке директор ЦЭХа Юлия Дорошкевич. Под постом началось горячее обсуждение прецедента, многие резко критиковали действия Чмыря, пишет nn.by.

Музыкант посоветовал Юлии удалить пост, пригрозив пожаловаться в органы госконтроля. Директор ЦЭХа запись не убрала, пояснив, что запрета на публикацию выдержек из книги жалоб в законодательстве не видела.

На следующий день Филипп Чмырь вернулся в ЦЭХ, чтобы написать в книге замечаний и предложений еще одну жалобу.

Фото с сайта nn.by

«05.05.2017 мной было оставлено предложение в книге жалоб. 05.05.2017 оно было опубликовано в соцсети Фейсбук на странице сотрудника ЦЭХа Юлии Дорошкевич без согласования со мной, с указанием моей фамилии и указанием аккаунта. Таким образом сотрудник организовал травлю за запись посетителя выставки с привлечением СМИ. Также опубликовала личное сообщение с просьбой удалить пост (скриншоты сохранены), что также является нарушением без моего согласия. Прошу провести расследование по факту попадания в сеть официального документа, а также непрофессиональной работы с потребителем. Наказать виновных. И требую официальных извинений», — написал музыкант.

Это уже вторая запись в книге замечаний и предложений ЦЭХа, и вторая — Филиппа Чмыря.

«Я не против книги жалоб как инструмента улучшения качества обслуживания. Но это не тот случай. Мы продвигаем белорусскую культуру, мы поддерживаем общественно-значимые проекты. Множество важных инициатив получают от нас площадку и помощь. И человек фактически объявил войну ЦЭХу с призывом «наказать виновных», привлекая себе на помощь госучреждения из них проверками и идеологическими шорами», — прокомментировала Юлия Дорошкевич.


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