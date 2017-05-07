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В центре Минска прошел карнавал актеров, клоунов и циркачей

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  • 7.05.2017, 17:46
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Фото: tut.by

Костюмированное шествие прошло от Октябрьской площади до площади Свободы.

В центре Минска 7 мая стартовал театральный карнавал. В шествии приняли участие сотни уличных артистов, ходулистов, живых статуй, клоунов, эквилибристов, трубачей и актеров в образах сказочных персонажей. «Форум уличных театров» продлится до вечера 8 мая. Принять участие в нем можно бесплатно, пишет tut.by.

Костюмированное шествие прошло от Октябрьской площади до площади Свободы. В нем участвовали более 200 артистов из 6 стран мира. Возглавили парад актеры на ходулях в образах ангелов и демонов, следом шли трубачи и акробаты. Веселили людей клоуны, а вгоняли в дрожь — актеры в костюмах сказочных монстров.

Карнавал стал прелюдией к Форуму уличных театров, который проходит в Верхнем городе 7 и 8 мая. Театральный марафон проводят Мингорисполком, Национальный центр современных искусств и Альфа-Банк (Беларусь) при поддержке Министерства культуры. Свои представления в режиме нон-стоп показывают порядка 30 театральных коллективов. Спектакли идут на трех площадках: у ратуши, в каретном дворике и на Арт-террасе за концертным залом.

Фото: tut.by

Впервые в Минске выступает Андреа Феди — клоун Katastrofa из Италии. Комическое представление привез Teatr Pinezka из Польши. Коллектив Dulce Compania из Берлина показывает интерактивное шоу ходулистов «Человек без головы», а театр «Тук-тук!» из Тирасполя предлагает зрителям «Безумное чаепитие».

Кроме того, в центре Минска впервые открылся «цирковой дворик», в котором проходят клоунады с дрессированными собаками и множество номеров от детских цирковых студий.

Во время театрального марафона мастерская «Следы» подготовила для зрителей футуристический перформанс «Главное в жизни». Путешествие во времени совершает театр «Вир» на спектакле «Юр'я і Цмок». Некоторые коллективы обратились к истокам белорусского театра: студия «Варгін» знакомит с батлейкой, а народный театр из Краснополья — с «народнымi забавамi».


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