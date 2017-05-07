Сколько авианосцев нужно Америке? 3 7.05.2017, 17:55

2,430

Атомный авианосец «Джеральд Форд»

Фото: AP

Крупномасштабная программа модернизации предусматривает увеличение состава ВМС США до 355 боевых кораблей различных классов.

«У нас сейчас 10 авианосцев. По официальной экспертной оценке Пентагона, необходимо 12, и я полностью согласен с такой оценкой», – сказал в комментарии «Голосу Америки» председатель военно-морского подкомитета комитета по делам Вооруженных Сил Палаты представителей Конгресса США республиканец Роб Уитман.

Его коллега по подкомитету, конгрессмен-демократ Джо Кортни согласился с такой позицией и добавил:

«Конечно, по вопросам перспектив развития ВМС США у нас проходят дискуссии. После недавних выборов в Конгресс пришли новые люди, им необходимо изучить вопросы, связанные с тем, какие корабли, когда в каком количестве, в какие сроки, нужны флоту. Но в целом у нас есть общее понимание, куда двигаться, и что должны сделать законодатели, чтобы программа модернизация флота последовательно реализовывалась».

Такие комментарии конгрессмены Уитман и Кортни сделали уже своего выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS), где речь шла о видении с Капитолия будущего американского флота.

Бюджет и будущее флота

В конце апреля по запросу подкомитета, который возглавляет Роб Уитман, Бюджетное управление Конгресса представило доклад, в котором обозначило общие оценки стоимости развития ВМС США на ближайшие 15-30 лет. В докладе указывается, что для того, чтобы построить и обеспечивать флот в составе 355 боевых кораблей в ближайшие 30 лет, необходимо ежегодно тратить на эти нужды 102 млрд долларов, что на 13 процентов выше текущих бюджетных расходов.

Напомним, что сейчас в боевом составе США 275 боевых кораблей. В свою очередь, еще в декабре прошлого года избранный президент Трамп назвал это самым малым количеством со времен Первой мировой войны. Позднее, уже в качестве президента США, выступая на строящемся в Ньюпорте (Вирджиния) атомном авианосце «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford), Дональд Трамп выступил за значительное увеличение военных расходов, предложив осуществить масштабную программу развития военно-морского флота, которая предусматривает строительство 12 авианосцев.

Роб Уитман

Фото: AP

Программа модернизации также включает перевооружение стратегических подводных сил ВМС США. Сейчас в их составе – 14 ударных атомных подводных лодок класса «Огайо». В 2021-м году буде заложена первая ударная атомная подводная лодка нового класса «Колумбия», которая войдет в строй в 2031. В целом планируется построить 12 таких субмарин, каждая из которых будет способна нести 16 баллистических ракет Trident D5.

Срок эксплуатации каждой из новых ударных подводных лодок составит 40 лет. Эти подводные корабли будут обеспечивать американскую морскую стратегическую мощь вплоть до 2085 года. По оценкам Пентагона, такие стратегические ядерные подводные силы, вероятно, останутся самой «устойчивой, сохраняющий боеспособность после ядерного нападения, частью ядерной триады США».

В целом эта программа будет стоить бюджету не менее 97 млрд долларов.

«Сейчас время – наш главный стратегический вызов, – сказал конгрессмен Кортни, выступая перед экспертным сообществом в Центре стратегических и международных исследований. – Мы не можем откладывать программу модернизации флота на потом. Наши соперники на море не дадут нам на это времени. Они действуют быстро и энергично».

От Северной Атлантики до Южно-Китайского моря

«Сегодня значительно возросла активность российских лодок в Северной Атлантике, уже достигнув 70-80 процентов активности времен «холодной войны», – заявил конгрессмен Джо Кортни, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Он считает, что в этих условиях логично ожидать расконсервации закрытой еще в 2006-м году при администрации Буша-младшего авиабазы «Кефлавик» (Исландия). База обеспечивала слежение за атомными лодками Северного флота СССР (России), патрулирующими в океанской зоне.

По сообщениям американской военной прессы, ВМС США уже запрашивали у Пентагона средства на модернизацию ангара на авиабазе «Кефлавик». Предполагается, что здесь будут базироваться новые береговые патрульные самолеты P-8A Poseidon.

Джо Кортни

Фото: AP

По словам конгрессмена Кортни, «огромную помощь» здесь, в Исландии, может оказать использование американскими военными уже новых технологий.

Законодатель также обратил внимание, что Арктика и Северная Атлантика не единственные регионы, где США и их союзники сталкиваются с вызовами. Такими районами сегодня являются Восточное Средиземноморье (побережье Сирии), акватория у берегов Северной Кореи, где Пхеньян, в нарушение резолюций СБ ООН, продолжает ракетные испытания, и Южно-Китайское море, где Китай выдвигает морские территориальные претензии к своим соседям.

Место России в списке национальных угроз?

Китай, Северная Корея, Россия, Иран, международный терроризм. Такие пять главных вызовов американскому военно-морскому лидерству в мировом океане обозначил конгрессмен Роб Уитман в своем выступлении перед экспертным сообществом в Вашингтоне.

Почему же Россия, имеющая сопоставимый по мощи атомный подводный флот, занимает в данном случае только третье в списке этих угроз? На этот вопрос корреспондента Русской службы «Голоса Америки», Уитман ответил, что в данном случае речь не идет о стремлении выстроить угрозы по ранжиру в соответствии с их серьезностью.

По мнению законодателя, есть определенные сигналы возобновления диалога между Вашингтоном и Москвой. И в данном случае хорошим знаком является сам факт недавнего «хорошего разговора» по телефону президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, посвященного урегулированию сирийского военного конфликта и другим глобальным проблемам.

«Но с другой стороны, мы видим элементы антагонизма, которые проявляет Россия по отношению к Соединенным Штатам – отметил Уитман. – Мы видим действия России в Украине, недавние вызывающе агрессивные полеты российской стратегической авиации у побережья Аляски, активность российских подлодок в Северной Атлантике и угрожающее поведение российских военных на Балтике, где существует опасность столкновений».

В свою очередь конгрессмен Кортни добавил, что если говорить о главной причине, которая определяет сегодня американскую морскую политику, то ее можно обозначить «очень коротко» – действия России.