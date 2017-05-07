СМИ: Макрон побеждает во втором туре с 60% голосов 7 7.05.2017, 18:06

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Эмманюэль Макрон

Предварительные результаты на основе подсчета первых голосов будут доступны после 19:00 по местному времени.

Кандидат в президенты Франции от партии «Вперед» Эммануэль Макрон побеждает во втором туре, сообщает бельгийские издание Le Soir со ссылкой на три исследовательских института. Отмечается, что может быть значительное число пустых и недействительных бюллетеней.

Избирательные участки, однако, пока не закрылись. Информации от французских СМИ, скорее всего, не будет до окончания голосования – публикация данных экзит-поллов до этого момента во Франции запрещена, за это грозит штраф.