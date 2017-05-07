Беларусь – Канада: Денисов пропустит матч, участие Андрея Костицына под вопросом 7 7.05.2017, 18:02

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Владимир Денисов

Фото с сайта rsport.ru

Завтра сборная Беларуси встретится с командой Канады в рамках ЧМ-2017.

По окончании воскресной тренировки сборной Беларуси стало известно, что в завтрашнем поединке нашей команды против Канады не сможет принять участия самый опытный защитник Владимир Денисов.

В микст-зоне он появился с упакованной в бондаж кистью, прояснив ситуацию «Прессболу»: «Сломал палец в третьем периоде игры против чехов. Как скоро вернусь в строй? Пару дней придется подождать. А дальше — по ощущениям и ситуации».

Чуть позже эту и возможную другую потерю накануне завтрашней игры прокомментировал главный тренер нашей сборной Дэйв Льюис:

- Да, в понедельник придется обойтись без Денисова. И насчет Костицына-старшего вопрос пока открыт: врачи наблюдают за его самочувствием. Решим завтра.

- И каковы варианты замены, если выпадут оба?

- Они очевидны: у нас пока не задействованы Карабань и Воробей.

- Любопытно, кому из трио Воробей — Карабань — Карнаухов будет завтра страшнее…

- Ну, думаю, о «страшнее» речь все же не идет. Но волноваться по-своему будет каждый. Это нормально для молодых дебютантов.