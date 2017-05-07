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Ксения Ситник: Я не хочу взрослеть!

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  • 7.05.2017, 18:37
  • 12,394
Фото: instagram

21-летняя Ксения Ситник о жизни после «Евровидения», учебе в Праге и своем Instagram

Если хотите почувствовать, как быстро бежит время, вот вам увлекательный факт в копилочку знаний: Ксюша Ситник победила на детском «Евровидении» 12 лет назад. Тогда девочке с невероятно обаятельной улыбкой и звонким голосом было всего десять, а меньше чем через неделю исполнится 22. Накануне взрослого «Евровидения» студентка Ксения Ситник рассказала onliner.by о своей дипломной работе, аккаунте в Instagram, первой любви и «взрослом» детстве.

В 2005 году Беларусь услышала задорную песню про большую силу — настолько позитивную, что не все сразу поверили. Милая девочка из Мозыря мгновенно стала одной из самых медийных личностей страны. На этом, кажется, детство закончилось — и началась упорная работа и учеба.

Сейчас Ксения учится в Праге, но старается почаще приезжать домой. Правда, из-за подготовки к госэкзаменам и написания дипломной работы об освещении в СМИ различных международных конфликтов делать это получается не так регулярно, как хотелось бы. Выпускной курс, студенческие бессонные ночи — все такое.

Сейчас я в процессе написания диплома — рассматриваю в нем, как СМИ освещают различные международные конфликты. Примеров там много — очень долго можно рассказывать. В Минске бываю время от времени — недавно оттуда уехала: пробыла в Беларуси несколько дней. Стараюсь приезжать почаще, но сейчас жаркое время: диплом, госэкзамены.

Знаете, учебный процесс в Чехии не сильно отличается от того, что происходит в Беларуси. Если ты хочешь учиться хорошо, в любом случае придется уделять этому много времени. Единственное, есть небольшая разница в системе, потому что здесь мы сами выбираем себе предметы из списка, которые хотим изучать. В одном семестре я, к примеру, могу взять определенное количество предметов, а в следующем — больше или меньше. Еще у нас каникулы дольше: зимние длятся около месяца, летние — около трех. Но чтобы компенсировать длинные каникулы, сессия у нас проходит четыре раза в год. Полагаю, что это был бы ад не только для белорусских студентов.

В Беларуси обычно так получается, что всегда находится очень много дел: какие-то съемки, иногда бывают выступления. Что касается личного, то я встречаюсь с друзьями и провожу время с родителями.

«Было ли у меня детство? Взрослая жизнь наступила очень рано»

Невозможно знать наверняка, как могла бы сложиться моя музыкальная карьера. Не могу сказать, что я очень часто об этом думаю, и вообще не исключаю, что она возобновится. Поэтому никогда не говорила себе: «Нет, сейчас я не буду петь, а буду заниматься другими делами». Это вся моя жизнь — очень большой, долгий, сложный, но приятный период. Просто все само собой получилось: я видела больше перспектив в получении немузыкального образования. А что будет дальше, я пока предугадать не могу.

I'm fuckin' hurt think about you.. #21 #msk #tbt #specialday Photo by @bymarineos

Публикация от Superpanda.Seniya S. 🐼🔑 (@kseniya_sitnik)

Было ли у меня детство? Знаете, все действительно началось очень рано — наступила взрослая жизнь. Это сложный вопрос, который я обсуждаю достаточно часто, но однозначно на него ответить не могу. У меня были друзья, я ходила школу — так же, как все остальные дети. В общем, хватало времени на увлечения, не связанные с музыкальной деятельностью.

Но была и другая сторона вопроса. Часто никто не обращал внимания на то, что я ребенок: от меня требовались поступки и действия взрослого человека. Были съемки в холод, которые длились много часов, мы работали днем и ночью.

Но через несколько часов я поднималась и шла в школу, как все обычные дети. Потом делала домашние задания, и все продолжалось в таком же духе. Это мне помогло понять: ничто не достается без труда. Невозможно создать что-то хорошее, если не приложить усилия.

les amours imaginaires..🍇#tbt #emotions Photo @biyumen Makeup @anzhilins.make

Публикация от Superpanda.Seniya S. 🐼🔑 (@kseniya_sitnik)

В тот период я научилась себя контролировать и не проявлять какие-то капризы и прихоти. Хотя, конечно, хотелось! Мне кажется, у каждого человека в жизни бывают такие моменты, когда подмывает сказать: все, хватит — я так больше не могу, хочу по-другому. Но есть ответственность перед другими людьми, определенные обязанности и обязательства.

Я безумно благодарна моим родителям. Особенно маме, потому что она — удивительный человек. Она смогла очень многое мне дать и объяснить благодаря постоянному контакту и разговорам. У меня был период, когда я только выиграла «Евровидение». Сначала это было очень радостное время — поздравления, восхищение. Но потом я начала читать о себе негативные комментарии в интернете — всего этого было очень много. Слышала какие-то странные истории про себя, которых не было в действительности. В 11 лет все эти вещи были очень болезненными.

Я расстраивалась, плакала и спрашивала: «Эти люди меня совсем не знают, почему они так ко мне относятся?» Со всем этим я справилась именно благодаря моей маме. Она объяснила, что невозможно быть хорошим для всех и относиться к таким вещам нужно спокойно: всегда есть люди, которые будут думать про тебя плохо, даже если вы не знакомы.

Со сверстниками в школе у меня были хорошие отношения. Конечно, я думаю, что были какие-то обсуждения — кому-то я нравилась, а кому-то нет. Помню, как пришла в 8-ю гимназию в Минске, приняли меня хорошо — мы очень сильно подружились с ребятами. Но потом вспоминали тот период, и они рассказывали, что очень волновались. Говорили: «Интересно, вот какая она? Наверное, такая заносчивая!» А потом у нас все сложилось, и ребята рассказывали мне вот такие вещи. В общем, никакого барьера между нами не было, потому что я в принципе коммуникабельная и могу наладить отношения с любым человеком. Со сверстниками у нас были общие интересы, идеи, школьная жизнь. А люди, с которыми я работала, были взрослыми, мудрыми и многому меня научили.

Сold nights, pure thoughts..🍸 Photo @alla_parhimovich Stylist @rehina_p Makeup @kajforia Hair @janina_boschuk @salon_dominant

Публикация от Superpanda.Seniya S. 🐼🔑 (@kseniya_sitnik)

Очень теплые отношения были с Александром Тихановичем и Ядвигой Поплавской — они меня поддерживали и всегда поздравляли с днем рождения. Это были важные в моей жизни люди. Хорошие рабочие отношения складывались с коллегами, с которыми я вела передачи: с Юрой Ващуком, например. Очень сложно перечислить всех. Большинство творческих людей в Беларуси интересные и неординарные — у них есть чему поучиться. Часто я встречала мнение, что в Беларуси нет шоу-бизнеса и недостаточно интересных артистов. Я считаю, что это совершенно неверно: нельзя так обобщать. Что-то хуже, что-то лучше, но мне, например, очень нравится творчество Анны Шаркуновой, Uzari и еще огромного количества талантливых людей. Конечно, есть и менее талантливые. Хотя, наверное, это неправильное выражение — они просто работают для другой аудитории. У каждого исполнителя есть свой слушатель. Если творчество существует и процесс происходит, значит это кому-то нужно.

«В Чехии девушка сама может спокойно пригласить парня на свидание»

Не буду лукавить, что не заметила своего переходного возраста. Конечно, было очень много переживаний и творческих стенаний. Думала, что вообще буду делать дальше, потому что из детского образа выйти достаточно сложно. Многие люди меня до сих пор встречают и не могут поверить, что прошло 11 лет после «Евровидения» и мне скоро 22 года. Для них это разрыв шаблона. Я не пропадала в этот период — в 15 лет у меня вышел второй сольный альбом, я занималась поисками себя и старалась что-то придумать, но процесс был сложным. Тогда было много переживаний, первая влюбленность и так далее.

Думаю, что переходный возраст — достаточно бунтарский. Часто ты отвергаешь какие-то ценности, которые тебе предлагают родители. Мне хотелось чего-то нового: если петь песни, то другие, если заявлять о себе, то по-другому — не так, как все.

Плюс первая любовь: позвонит ли, напишет ли? Если не позвонит, то это конец! Все чувства и переживания сильно утрированы, потому что они новые и сильно этим усугубляются. В этот период я писала много стихотворений, завела свой блог в интернете и писала туда прозу — рассказывала о бренности бытия. Это были мои переживания, благодаря которым я поняла, что мне интересна не только музыка, но и писательская деятельность.

Первая любовь? Он, конечно же, был старше меня. Мне казалось, что он такой прекрасный и недосягаемый. Он был очень умный, интересный — тогда мне казалось, что это любовь всей моей жизни. Ну естественно, все это закончилось ничем, как и бывает с первой любовью. Это же были не отношения, которые происходят между двумя людьми, а плод воображения. А в таком возрасте люди и испытывают эмоции, которые имеют мало общего с действительностью.

Теперь я могу сравнить, как ухаживают чешские парни и белорусские. Чехи, в принципе, ухаживают по тому же принципу. Единственное, в Европе женщины более эмансипированные и независимые — это предопределяет формат ухаживаний. У нас принято, что парень должен делать первый шаг: он приглашает девушку в кафе, в кино, он ей первый звонит и пишет сообщения, дарит цветы. Мне кажется, что в Чехии такого практически нет — это не непреложное правило в европейском обществе. Если девушке понравился парень, она свободно может сама его пригласить на свидание, позвонить или написать — быть инициатором отношений.

Сама я так не делала. Нет, я не считаю, что это как-то неправильно. Просто нужно делать так, как тебе кажется необходимым в конкретном случае. Я знакомилась с молодыми людьми, потому что они мне звонили, писали или оказывались в общей компании. Но проявить инициативу, если тебе кто-то понравился, я зазорным не считаю. Может быть, белорусские девушки просто боятся быть отвергнутыми? Я не психолог, чтобы дискутировать на эту тему.

«Я ведь действительно подросла!»

Instagram я завела несколько лет назад, когда эта социальная сеть только начала набирать популярность. Очень интересная тема, поскольку даже мой хороший друг и однокурсник пишет об этом дипломную работу — влияние социальных сетей на стандарты красоты. Конечно, сейчас это играет очень большую роль в жизни: благодаря таким сервисам мы обмениваемся информацией, узнаем что-то новое. Плохо это или хорошо, мне оценить сложно. Конечно, благодаря социальным сетям мы стали более мобильными, а я могу найти в Instagram ребят, с которыми ходила в детский сад, — это удивительно! Так бы я смогла отыскать их только через программу «Жди меня».

С другой стороны, нужно успевать жить и реальной жизнью — отправленный во «ВКонтакте» цветок никогда не заменит настоящий. И образ, который мы создаем в социальных сетях, очень часто не соответствует действительности.

Каждый человек пытается показать лучшую сторону себя: он всегда доволен и рад, живет насыщенной жизнью, полной приключений. А в действительности у него может быть депрессия. Нужно стараться как можно больше времени проводить в реальности.

Падают звезды, цветы и веки! 🌸

Публикация от Superpanda.Seniya S. 🐼🔑 (@kseniya_sitnik)

Мой образ в Instagram? Ну не знаю! Например, мне все говорят, что на фотографиях я очень высокая, а на самом деле я невысокого роста. Я отношу себя не к суперактивным пользователям. Несмотря на то что у меня есть аккаунты во многих социальных сетях, я не публикую фото каждого своего шага. Большая часть моей жизни, в особенности личной, остается за пределами социальных сетей. А комментарии вроде «Ого, как Ксюша подросла!» меня не смущают. Я ведь действительно подросла!

Я до сих пор ассоциируюсь с той девочкой, которая когда-то победила на «Евровидении»? Здорово! Я не хочу взрослеть! Взрослая жизнь очень сложная, и я сама часто расстраиваюсь, что время так неумолимо летит. Скоро мне 22, а как я хочу, чтобы все еще было 21. Хочется подольше оставаться в беззаботном периоде. Хотя, конечно, студенческую жизнь сложно назвать беззаботной, но это очень сильно отличается от того, что ждет нас впереди.


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