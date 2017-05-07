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Швед создал организацию солидарности с Украиной и собрал помощи на €300 тысяч

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  • 7.05.2017, 19:07
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Фото с сайта svaboda.org

Йонас Оман переехал в Литву и основал неправительственную организацию «Blue / Yellow».

Йонас Оман переехал в Вильнюс более 10 лет назад. Изучал литовский язык, переводил, издавал книги и снимал кино. Но в 2014 году, когда в Украине открыли гибридную войну, полностью изменил сферу деятельности, пишет «Радыё Свабода».

Основав неправительственную организацию «Blue / Yellow», начал координировать сбор помощи для украинских солдат. И очень скоро организация стала основным аккумулятором гражданской поддержки Украины в Литве. Почти за три года работы община передала военным вещей на сумму около 300 тысяч евро. Это медикаменты, бронежилеты, теплая одежда и обувь, оптика и прочее - все, кроме оружия. В апреле Йонас и соратники очередной раз посетили зону боевых действий, чтобы лично передать вещи военным.

- Вы недавно вернулись из Донбасса. Нарушения мирных договоренностей продолжаются?

- Да, и в ближайшее время ничего не изменится. Я даже не слушаю, что там некоторые политики говорят.

Фото с сайта svaboda.org

- Конфликт длится уже три года, острота восприятия исчезла. Много сейчас желающих оказывать помощь?

- Конечно, на фоне Сирии и других мировых кризисов о войне в Украине говорят меньше. Есть те, кто жертвует деньги регулярно. Мы чувствуем приток помощи после новостей о всплеске боевых действий. В январе мы проводили благотворительный концерт и получили немало пожертвований. Эти волны значительно упрощают нашу работу. Тем более за время нашей деятельности мы детально организовали помощь, что сделало ее более эффективной.

- Какова география поддержки? Кто наиболее помогает?

- Люди из разных стран. В первую очередь - Литва и литовцы зарубежья, они обеспечивают более 80% всех средств. На мой взгляд, литовцы гораздо лучше понимают, что там происходит. Они испытывают определенный долг, так как 25 лет назад сами прошли через подобный процесс. Сотрудничаем также с диаспорой Украины в Европе, США и Канаде.

Фото с сайта svaboda.org

- А россияне способствуют вашей организации?

- Да, есть такие. В самой Украине много россиян с украинским паспортом, которые немало помогают. Во время этого конфликта я заметил, что самое главное - это характер личности. Будь то литовец, россиянин, украинец или швед, все зависит от характера. Или белорусы, кстати. У нас есть друзья-белорусы, причастные к поддержке.

- На стороне Украины также воюют белорусские добровольцы. Поддерживаете ли вы их?

- Да, передавали помощь и для белорусов. Война на украинской территории - это региональный конфликт, который затрагивает все пограничные страны. Пока России разрешено делать, что захочет ее руководство, покоя нигде не будет. Развязка конфликта в Украине во многих отношениях определит дальнейшую судьбу региона, в том числе и Беларуси.

- Ты швед, организовал литовцев, чтобы помогать Украине. Какова твоя личная мотивация так стараться в пользу Восточной Европы?

Фото с сайта svaboda.org

- Разные моменты ... Сами литовцы показали мне, как надо вести себя в таких ситуациях, в 1991-м году, когда я студентом был в Литве. Когда я видел людей и их мотивацию. Может, я романтик, но я вижу настоящую революцию. Без того самого не был бы возможным и Майдан - выдающееся событие, когда весь народ, вся страна захотела поменяться. Перед тем Украина не привлекала моего внимания. Да, была оранжевая революция, но она была недействительной. Пожалуй, самое главное - это действия России в Крыму. Увидев «зеленых человечков», ФСБ, ГРУ, я сразу понял, что там происходит. Это был сигнал, что Путин идет в Европу. Это также означало, что он идет ко мне. Надо было что-то делать, причем здесь и сейчас. Потому что через пять лет ситуация могла бы стать хуже, намного более сложной.

- А чем вообще могут помочь другие страны, втягиваясь в конфликт?

- Мы ездим в Украину, потому что мы способны чем-то помочь. Мы знаем историю. У нас есть понятие свободы и самостоятельной страны. У нас есть большое недовольство в связи с действиями России. Я ненавижу тоталитарные режимы и не могу пассивно смотреть на ситуацию. Говоря по-философски, почти везде в Восточной Европе есть такое глубокое чувство, что ничего изменить нельзя и все зависит от других. А я так не думаю. Я убежден, что могу что-то поменять.

Фото с сайта svaboda.org

- Вероятно, это «западный» подход.

- Да, конечно. Нас с самого начала учат, что ты важен и ты можешь что-то изменить. Поэтому разница чувствуется даже на уровне воспитания. Я знаю, что такое свобода, потому что я в ней родился. И поэтому, когда я оказываюсь в несвободе, я напрямую ощущаю ее неприятный привкус.

<>- Следишь ли ты за событиями в Беларуси?

- Да. Надо сказать, что внимание к Беларуси теперь еще меньше. Война требует очень много энергии. Так вот в Беларуси ситуация иная.

Фото с сайта svaboda.org

- В Беларуси после семи лет относительного затишья возобновились протесты против правительства. На этот раз катализатор - налог на тунеядство. Какой потенциал ты видишь в этих протестах?

- Честно говоря, если сравнивать с Украиной и Майданом, с их масштабом и волей, в том числе политической, это совершенно другая планета. Я ценю сдвиги в Беларуси, эмоционально их поддерживаю, но в переменах заинтересована очень малая часть общества. Я бывал в Беларуси, некоторое время даже жил в Барановичах, и заметил, что люди очень аполитичны, большинство из них. Вообще, понимания политических процессов у людей нет. Я бы даже сказал, что Беларусь - это феодальная страна.

Фото с сайта svaboda.org

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