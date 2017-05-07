В чем подвох минской «двушки» за $40 000? 10 7.05.2017, 19:22

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Топ-10 самых дешевых новостроек столицы по состоянию на начало мая 2017 года.

Минимальная стоимость квартир в минских новостройках незаметно опустилась ниже отметки в $30 тысяч в эквиваленте за «однушку». Предложения единичные, но они уже есть. При желании можно отыскать и «двушки» за $40 тысяч. Как выглядят такие квартиры и есть ли тут подвох? «Онлайнер» изучил сайты застройщиков, поговорил с консультантами отделов продаж и составил топ-10 самых дешевых новостроек Минска по состоянию на начало мая 2017 года.

Для простоты восприятия всюду по тексту цены приведены в долларах, однако расчеты с застройщиками производятся исключительно в белорусских рублях по курсу Нацбанка. Важно также отметить, что после заключения договора к стоимости жилья могут добавиться дополнительные расходы: риелторская услуга, например, или плата за «лишнюю» площадь по результатам обмера квартиры.

10. Новостройка в Сельхозпоселке

1-комнатная квартира (42 м²) — $42 000 ($1000/м²)

2-комнатная квартира (50,9 м²) — $50 900 ($1000/м²)

3-комнатная квартира (79 м²) — $79 000 ($1000/м²)

Фото с сайта onliner.by

Справившись с возведением 19-этажки на улице Леонида Беды, застройщик «ТВ Дорстрой-Инвест» (дочернее предприятие «Арэса-Сервис») приступил к строительству по соседству с высоткой второго дома. «Каркасник» будет восьмиэтажным, с греческими лифтами Doppler и собственной подземной автостоянкой. Началом строительства значится ноябрь 2016 года, однако пока на месте будущего дома лишь котлован. В запасе у застройщика чуть больше года — сдача в эксплуатацию запланирована на июль 2018-го.

Квадратный метр пока считают по $1000 в эквиваленте — такая цена распространяется на квартиры любого метража. Заодно можно купить и место для машины в подземном гараже — за $9000 по курсу при единовременной оплате или за $10 000 при оплате в рассрочку до окончания строительства (первый взнос — 50%). С учетом гаража, на 119 квартир будет приходиться 110 машино-мест.

Застройщик пишет на своем сайте о социальной инфраструктуре в шаговой доступности. С этим не поспоришь, единственный минус — далеко детская поликлиника. Из транспорта рядом ходят автобусы и трамваи, а вот до метро добираться из этой части Минска не слишком удобно. Район продолжает застраиваться многоэтажками, при этом остается довольно спокойным и зеленым. Погулять можно в сквере Котовка, что в 5 минутах ходьбы от новостройки.

Фото с сайта onliner.by

9. Новостройка на улице Брыля

1-комнатная квартира (39,89 м²) — $40 688 ($1020/м²)

2-комнатная квартира (64,12 м²) — $62 196 ($970/м²)

3-комнатная квартира (77,67 м²) — $75 340 ($970/м²)

Фото с сайта onliner.by

Район пересечения улиц Алибегова и Брыля застраивается как панельным (для очередников), так и монолитно-каркасным жильем (для обычных дольщиков). Самые дешевые квартиры на коммерческих условиях сегодня предлагают в доме №22 по генплану — это будет 22-этажная высотка с наружными стенами из кирпича. Сейчас строители приступают к литью каркаса на уровне 15-го этажа. Дом укомплектуют четырьмя лифтами могилевского производства.

Место неплохое: в полутора километрах станция метро «Михалово», недалеко гипермаркет «Гиппо», а прямо под окнами — речка Мышка. Правда, зеленая зона пока не благоустроена.

Проблему парковки застройщик «Топзапэлектро» планирует решить за счет паркингов. Пока места там не продаются, а только сдаются в аренду.

До планового окончания стройки еще полтора года.

Фото с сайта onliner.by

8. Новостройка в Каменной Горке

1-комнатная квартира (45,14 м²) — $40 626 ($900/м²)

2-комнатная квартира (60,29 м²) — $53 055 ($880/м²)

3-комнатная квартира (77,79 м²) — $66 899 ($860/м²)

Фото с сайта onliner.by

Среди плотных рядов панельных многоэтажек Каменной Горки уверенно прирастает этажами еще один «мапидовский» дом. Несмотря на то, что стройка коммерческая, здесь будет все стандартно. «Плюшек» вроде импортных лифтов, видеодомофонов и дизайнерской отделки подъезда застройщик «ЗаславльСтройИнвест» не предусмотрел.

Дом строят на улице Налибокской, возле торгового центра «Квадро» — это плотно застроенный микрорайон, где преобладают так называемые социальные дома, квартиры в которых распределялись среди очередников. Детских садов району пока не хватает, школы переполнены. В прошлом году через дорогу открылась современная детская поликлиника. С чем нет проблем, так это с торговлей: магазинов, супер- и гипермаркетов в окрестностях достаточно.

Сейчас возводится 14-й этаж. Закончить работы по дому строители должны в феврале 2018 года.

Фото с сайта onliner.by

7. Новостройка на улице Маршала Лосика

1-комнатная квартира (38,4 м²) — $40 320 ($1050/м²)

2-комнатная квартира (62 м²) — $62 000 ($1000/м²)

3-комнатная квартира (73 м²) — $67 890 ($930/м²)

Фото с сайта onliner.by

Не каждый минский таксист с ходу скажет, где в Минске улица Лосика. Находится она на краю поля в Сухарево, недалеко от МКАД. Главная достопримечательность улицы — 19-этажный каркасно-блочный дом-пенал, построенный компанией «Айрон». Он уже введен в эксплуатацию. Так что покупка квартиры лишена рисков попадания в долгострой. На форуме жильцы пишут, что серьезных проблем по части качества строительства не обнаружили, тогда как по другим проектам этого же застройщика имелись вопросы.

В августе прошлого года «айроновский» дом уже фигурировал в нашем рейтинге дешевых новостроек. Тогда квадратный метр здесь стоил от $900 до $1000 в эквиваленте. Сегодня — на $30—50 дороже.

Фото с сайта onliner.by

С социальной инфраструктурой дела обстоят, как и в любом новом районе. Детский сад недалеко, но на форуме пишут, что «не влезть». В поликлинику путь неблизкий. Зато гипермаркеты рядом — «Евроопт» на Монтажников и «Гиппо» на Горецкого.

6. ЖК Vogue

2-комнатная квартира (44,32 м²) — $39 871 ($900/м²)

3-комнатная квартира (68,9 м²) — $56 811 ($825/м²)

Фото с сайта onliner.by

Китайской стеной вдоль улицы Макаенка растет грандиозный по плотности застройки жилой комплекс Vogue. Первый дом будет сдаваться очередями. Первую очередь (5а) планировали сдать в конце мая, но, судя по состоянию стройки, в срок не сдадут.

Самые дешевые квартиры — в третьей очереди (5в), находящейся на стадии котлована. В офисе Dana Holdings говорят, что «однушки» уже распроданы. Минимальная площадь «двушек» — 44,32 кв. м. Фактически это стандартные однокомнатные квартиры, где кухня перенесена в прихожую, а вместо кухни появилась еще одна жилая комната. Такой же принцип организации пространства и в трехкомнатной квартире — там кухня объединена с одной из комнат и расположена у стены напротив окна.

Фото с сайта onliner.by

Фото с сайта onliner.by

Квартиры здесь сдаются практически без отделки, что позволяет снизить цену метра, однако в дальнейшем увеличит расходы собственника на ремонт.

Общаясь на форуме, будущие жильцы не скрывают радости от соседства с парком Челюскинцев, но поднимают и насущные проблемы: для комфортной жизни не обойтись без расширения улицы Макаенка, строительства детского сада. Конкретной информации по срокам пока нет. Не совсем понятно также, где жильцы будут парковать свои машины.

Фото с сайта onliner.by

5. ЖК «Мегаполис»

1-комнатная квартира (42,51 м²) — $39 322 ($925/м²)

2-комнатная квартира (67,98 м²) — $56 084 ($825/м²)

3-комнатная квартира (94,43 м²) — $76 016 ($805/м²)

Фото с сайта onliner.by

В конце проспекта Дзержинского с размахом продолжается возведение жилого комплекса «Мегаполис» (застройщик — группа компаний «Тапас»). «Однушку» в «каркаснике» у самой станции метро «Малиновка» сегодня можно купить дешевле $40 000 в эквиваленте. Правда, есть нюанс: подъезды дома, где предлагают наиболее доступное по цене жилье, сдадут еще очень не скоро — во втором квартале 2020 года. Сроки были смещены на два года в связи с корректировкой проекта.

Десятиподъездный дом, возводимый в районе пересечения проспекта Дзержинского с улицей Чечота, станет завершающим звеном масштабного жилого комплекса. В отличие от более ранних многоэтажек «Мегаполиса» наружные стены здесь будут кирпичными. Застройщик также обещает улучшенную звукоизоляцию между этажами.

Самые дешевые квартиры сегодня предлагают в пятом подъезде, на месте которого лишь несколько дней назад началась разработка котлована. Впрочем, держатели облигаций настроены оптимистично: в последние месяцы стройка комплекса движется бойко, что особенно заметно по 1—3-му подъездам — с начала года монолитный каркас вырос до уровня 7-го этажа, одновременно выполняется кирпичная кладка стен.

Стоимость метра зависит как от сроков сдачи подъездов, так и от этажа. Самые дешевые квартиры — на втором этаже пятого подъезда. На остальных этажах квадратный метр дороже на $35—100 в эквиваленте. Отличается и общая площадь квартир. К примеру, «однушка» на 10-м этаже общей площадью 46,5 кв. м при единовременной оплате стоит $47 150, соседняя «двушка» площадью 77,18 кв. м — $70 455 в эквиваленте.

Фото с сайта onliner.by

4. Новостройка возле Севастопольского парка

1-комнатная квартира (39,99 м²) — $39 190 ($980/м²)

2-комнатная квартира (59,01 м²) — $57 830 ($980/м²)

3-комнатная квартира (79,7 м²) — $75 717 ($950/м²)

Фото с сайта onliner.by

Территория бывшей автобазы в районе пересечения улиц Восточной и Олешева превратилась в новый жилой квартал, застраиваемый исключительно типовым панельным жильем. Несколько домов уже заселены, до конца года ЗАО «Совавто Инвест» должно сдать еще один — десятиэтажку на 9 подъездов. Стройка стартовала в июле прошлого года. На сегодня дом выведен под крышу.

Среди покупателей квартир в новом квартале на Олешева немало жителей этого же района. Их привлекает соседство с Севастопольским парком, до которого несколько минут пешком, более-менее развитая социальная инфраструктура. В весьма отдаленной перспективе неподалеку должна открыться станция метро «Зеленый Луг».

Фото с сайта onliner.by

3. Новостройка в Степянке

1-комнатная квартира (45,14 м²) — $36 112 ($800/м²)

2-комнатная квартира (60,29 м²) — $48 232 ($800/м²)

3-комнатная квартира (77,79 м²) — $62 232 ($800/м²)

Фото с сайта onliner.by

Жилой комплекс экономкласса строится на улице Карвата и в перспективе будет состоять из пяти панельных домов. Первый из них уже выведен под кровлю, внутри монтируют систему отопления, вставляют окна. Застройщик «Барэф» предусмотрел легкий «тюнинг» многоэтажки: она обзаведется скоростными лифтами OTIS, LED-освещением мест общего пользования, дизайнерским оформлением входной группы и оригинальной расцветкой фасада. Еще одна особенность дома — отсутствие мусоропровода.

Новостройка находится в старом и спокойном районе, тишину которого нарушают разве что грузовые поезда на расположенной неподалеку сортировочной станции. Ближайшая станция метро неблизко, до центра города далековато. Зато есть преимущество в виде соседства с лесным массивом.

Достроить дом планируют осенью этого года.

Фото с сайта onliner.by

2. Новостройка возле станции метро «Михалово»

1-комнатная квартира (27,73 м²) — $33 300 ($1200/м²)

2-комнатная квартира (55,1 м²) — $63 400 ($1150/м²)

3-комнатная квартира (65,27 м²) — $71 800 ($1100/м²)

Фото с сайта onliner.by

15-этажный монолитно-каркасный дом станет третьим в составе нового жилого комплекса у пересечения проспекта Дзержинского с улицей Гурского. В столбике будет 156 квартир (по 12 на каждом жилом этаже).

Компания «10 УНР-инвест» первой среди застройщиков начала предлагать минчанам малометражные студии. Есть такие квартиры и в новом доме у станции «Михалово». Их общая площадь всего 27,73 кв. м. По сути, это «пенал», в котором единственная жилая комната объединена с кухней и прихожей. Имеется также совмещенный санузел площадью 3,55 кв. м и незастекленная лоджия. Такая квартира оптимально подойдет для холостяка или молодой пары. А вот с ребенком будет уже некомфортно. Впрочем, есть примеры, когда в малогабаритку заселяется семья из трех человек. Тесно, зато квартира своя.

К концу мая застройщик планирует завершить стадию котлована. Сдача дома запланирована на начало следующего года.

Фото с сайта onliner.by

1. Новостройка «Марина 4» в «Минск-Мир»

1-комнатная квартира (29,42 м²) — $25 566 ($869/м²)

2-комнатная квартира (49,92 м²) — $46 376 ($929/м²)

3-комнатная квартира (69,04 м²) — $58 615 ($849/м²)

Фото с сайта onliner.by

Картинки из буклетов «Минск-Мир» начинают материализоваться. Dana Holdings достраивает первый дом («Диадему») и бросает силы на возведение ряда высоток. В одной из них, «Марина-4», сегодня продаются самые дешевые в Минске квартиры. За «однушку» здесь просят $25 566 в эквиваленте. Что же представляет собой такое жилье? Это малогабаритная студия площадью около 30 кв. м, где коридор занимает 3,62 кв. м, кухня — 3,54 кв. м, жилая комната — 14,25 кв. м, санузел — 4,84 кв. м. И еще есть небольшая лоджия. Как и в ЖК Vogue, квартиры здесь будут сдаваться с минимальной черновой отделкой.

Чем выше квартира — тем дороже цена. Начиная с 10-го этажа к стоимости метра добавляют по $10 за каждый этаж. Что интересно: на цену влияют и стороны света. Квартиры с окнами на восток, где Козыревское кладбище, стоят дешевле. Аналогичная студия с окнами на запад продается уже за $27 625 ($939 за «квадрат»).

Фото с сайта onliner.by

Четвертая «Марина» пока не выбралась из котлована. Сдать 22-этажный дом должны в апреле 2018-го.