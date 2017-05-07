Очереди машин на литовской границе к вечеру выросли еще больше 1 7.05.2017, 19:31

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Фото с сайта glavlist.ru

На въезде в Беларусь очереди при этом полностью исчезли.

Очереди машин на границе с Литвой под вечер выросли еще больше. Как сообщает сайт Государственного пограничного комитета, по состоянию на 16.00 в Каменном Логе на выезде из Беларуси по-прежнему было 500 грузовых фур, в Беняконях стояла 148 машин, в Привалке 113 и в Котловке — 50.

Стало больше и легковушек: в Каменном логе — 180, в Котловке — 70, в Беняконях — 60, в Лоше — 50. На въезде в Беларусь очереди при этом полностью исчезли.

На латвийской границе в Григоровщине на выезде из Беларуси стояла 220 грузовиков, в Урбанах — 150 грузовиков и 50 легковушек. На въезде в нашу страну очередей тоже нет.

На польской границе 103 грузовика и 45 легковых машин стояли на выезде в Берестовице. На въезде в том же пункте ждало 100 машин. В Брузгах на выезде было 35 грузовиков, на въезде — 50. В Козловичах на въезде и выезде стояло по 10 грузовых фур. В Бресте на выезде ждало 30 легковушек.

Незначительные очереди появились в пункте Мокраны на границе с Украиной — на выезде ждали 5 легковушек и 3 фуры.