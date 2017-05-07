Ватой по фанере 3 7.05.2017, 19:50

Фото: belgazeta.by

Чем бы Россия ни тешилась, лишь бы «Боинги» не сбивала.

Впрочем, российские потехи вызывают все большую оторопь не только за пределами страны, но и среди самих россиян. Есть такая категория граждан, про которых говорят: до сих пор поезда под откос пускает. Или - до сих пор Рейхстаг штурмует. Жизнь показывает, что в России таковых пруд пруди. На прошлой неделе соцсети разрывались от смеха. Поводом к тому послужил потешный штурм копии берлинского Рейхстага, прошедший в парке «Патриот», в подмосковной Кубинке. Конструкцию, которая должна была напоминать здание немецкого парламента, построили из металлических контейнеров, фанеры и пленки. В реконструкции штурма приняли участие более 125 военно-исторических клубов. При этом поговаривают, что мероприятие влетело в копеечку - на него было потрачено около RUR20 млрд, пишет belgazeta.by.

При штурме присутствовал и российский министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, мероприятие должно было «напомнить нынешним поколениям, ближним и дальним соседям РФ о подвиге наших отцов и дедов». Соцсети, однако, не разделили министерского пафоса и подняли на смех фанерное представление.

«Я понял, для чего Шойгу устроил цирк со штурмом Рейхстага - он думает, что американцы присоединятся и пришлют покушать, как раньше», - сообщил Oleg Panfilov. «За взятие макета Рейхстага бравому солдату Шойгу нужно вручить макет ордена», - заявил Сергей Кальварский. «Посмотрела вчера взятие Рейхстага. Вот не хватило какой-то фишечки. Мог бы, например, Навальный в бункере под Рейхстагом отравиться», - усмехнулась Living With Reality. «Мой милёнок - вата ватой, штурмовал весь день Рейхстаг. Но зато живём богато - есть на ужин береста», - в рифму съязвил Сашко Логiнов.

В сетях по мотивам фанерного штурма даже сложился анекдот: «Роза, скажи, зачем через 70 лет они опять штурмуют Рейхстаг? - Изя, для них это единственная война, которую они могут у немцев выиграть».

Фото: belgazeta.by

Но были и те, кто пустился в более серьезные рассуждения. «При всей игрушечности события оно будет поистине поворотным в дальнейшей истории России, - рассудил Николай Травкин. - Это событие повернет мозги младшему поколению. Юнармейцы - участники и свидетели «штурма Рейхстага» - с восторгом, с детской непосредственностью, взахлеб будут рассказывать сверстникам о том, как им зачитали приказ Главнокомандующего Путина о взятии Рейхстага, как лично Шойгу дал команду «вперед» и вполголоса добавил непонятное «бабы еще нарожают». Затем ТВ, соцсети, ЮТуб, вся могучая рать госСМИ растиражируют это событие. И уже нынешнее молодое поколение россиян будет безошибочно отвечать на вопрос, кто же победил Гитлера и под чьим личным командованием наши солдаты брали Рейхстаг».

Можно предположить, что ближе к осени в России возьмут штурмом также и фанерный Зимний дворец - должно же молодое поколение россиян знать, под чьим личным командованием свершилась революция, о необходимости которой все время говорили большевики. А там, глядишь, и до фанерного Парижа дойдут - чего мелочиться!