«У нынешней власти нет идей, что делать с экономикой» 1 7.05.2017, 20:34

Очередные инициативы властей закончится тем, чем до этого закончились инициативы Петра Прокоповича.

Оршанский район может стать примером перезапуска экономики для всей страны. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский на рабочей встрече в Оршанском райисполкоме.

Ранее в послании Национальному собранию и белорусскому народу Александр Лукашенко призвал поднять «из руин и пепла» Барань, Болбасово и Оршу и высказал надежду, что правительство покажет, как в кратчайшие сроки надо развивать «крупный и сложный регион», пишет zautra.by.

Ковалкин: У власти просто нет идей, что делать с экономикой

— У власти просто нет идей, что дальше делать с экономикой, — считает руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин. Раньше популярной была тема крупных кластеров, модернизации. Она провалилась из-за своей полной неэффективности, отмечает эксперт.

— Очевидно, у Александра Лукашенко появилась новая идея: давайте развивать регионы. Желательно подальше от Минска, чтобы пиар был хороший — мол, власть заботится о простом человеке, который не только в Минске живет, но и где-то там в районе.

По мнению собеседника перспективы нового проекта вряд ли будут отличаться от предыдущих:

— Слова правителя услышаны. Сейчас в эти новые проекты будут вложены деньги. И закончится все это, скорее всего, тем, чем до этого закончились инициативы Петра Прокоповича по созданию экономических кластеров. А также модернизация предприятий деревообработки, которые из долгов сейчас выйти не могут, да и вряд ли выйдут до 2030 года.

Белорусы ждут от властей вменяемых идей, а их нет, считает эксперт. Раньше все время говорили о модернизации, сейчас же на слуху будет восстановление Оршанского района.

— Это все старые сказки о том, как делать умное лицо, не меняя ничего при этом в стране и экономике.

Астапеня: Восток в большей мере ощутил влияние кризиса

Директор по развитию Центра Острогорского Рыгор Астапеня так объясняет выбор властей в пользу Оршанского района в качестве стартовой площадки для нового масштабного проекта:

— Я думаю, что восточная часть страны выбрана потому, что она в большей степени ощущает на себе влияние кризиса. На Гродненщине и Брестчине ситуация выглядит немного лучше. Там все же есть возможность легального и не очень заработка. На востоке таких возможностей нет.

Эксперт считает, что новый проект властей ожидает тот же финал, который настиг другие начинания — например, массовое строительство агрогородков или модернизация деревообрабатывающих производств и цементных заводов.

— Это весьма вредная практика, когда государство объявляет лидером всей экономики Оршанщину. Так не бывает.

Ранее независимые эксперты советовали руководству страны при отсутствии лишних ресурсов сконцентрироваться на точках, где уже есть определенный рост, промышленная и образовательная база, человеческий капитал.

— В нынешней ситуации у страны нет десятков миллиардов долларов, которые можно вкладывать в поддержку всех проблемных регионов. Нужно определить те точки, которые действительно имеют потенциал, которые уже доказали, что могут развиваться и расти. Вокруг таких точек будет развиваться инфраструктура, — предлагал эксперт онлайн-журнала Ідэя Антон Родненков.

Он советовал обратить внимание именно на крупные города, где в последнее время ситуация была негативной: Орша, Бобруйск.