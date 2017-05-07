закрыть
7 мая 2017, воскресенье, 21:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Аэрофлот» отменил все дневные рейсы между Минском и Москвой на 8 мая

  • 7.05.2017, 20:42

В целом 8 мая в Шереметьево отменено около 10 рейсов.

Авиакомпания «Аэрофлот - российские авиалинии» отменила 8 мая рейс SU1840 вылетом в 13.50 из Москвы в Минск. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево, передает БелТА.

Соответственно, не будет выполняться 8 мая и обратный рейс SU1841 в 16.05 из Минска в Шереметьево.

О причинах отмены не сообщается. По данным онлайн-табло, в целом 8 мая в Шереметьево отменено около 10 рейсов.


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев