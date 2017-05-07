«Аэрофлот» отменил все дневные рейсы между Минском и Москвой на 8 мая 7.05.2017, 20:42

В целом 8 мая в Шереметьево отменено около 10 рейсов.

Авиакомпания «Аэрофлот - российские авиалинии» отменила 8 мая рейс SU1840 вылетом в 13.50 из Москвы в Минск. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево, передает БелТА.

Соответственно, не будет выполняться 8 мая и обратный рейс SU1841 в 16.05 из Минска в Шереметьево.

О причинах отмены не сообщается. По данным онлайн-табло, в целом 8 мая в Шереметьево отменено около 10 рейсов.