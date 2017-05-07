Как будут работать аптеки, поликлиники и больницы в праздники 7.05.2017, 22:28

В эти дни поликлиники и больницы будут усилены наиболее квалифицированными специалистами.

В праздники и выходные дни риски часто повышены – народ гуляет, как в городах, так и на природе.

Поэтому в эти дни поликлиники и больницы будут усилены наиболее квалифицированными специалистами, сообщает БелТА.

Кроме того, больницы 8 мая будут работать, как в обычные дни, 9-го – по графику праздничного дня. Аптеки и поликлиники 8 мая работают по графику субботы, 9-го – по графику праздничного дня.