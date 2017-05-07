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Три награды выиграли белорусские борцы в последний день ЧЕ в Сербии

  • 7.05.2017, 22:48
Фото: belta.by

Всего белорусская команда завоевала на чемпионате Европы девять медалей.

Три награды выиграли белорусские борцы в заключительный день чемпионата Европы в сербском Нови-Саде, передает БелТА.

В весовой категории до 78 кг в финале Павел Лях уступил венгру Балинту Корпаши - 4:0 и занял второе место.

Серебряной награды в категории до 80 кг удостоился Радик Кулиев, который в финале уступил Зурабу Датунашвили из Грузии - 2:4.

Бронзовая награду на счету Казбека Килова (75 кг), который был сильнее в поединке за третье место представителя Азербайджана Рухина Микаилова- 9:1.

Всего белорусская команда завоевала на чемпионате Европы девять медалей: золотая в активе Ванессы Колодинской (53 кг), Екатерина Гончар-Янушкевич (55 кг), Мария Мамошук (69 кг), Александр Грабовик (98 кг) стали серебряными призерами, бронзовые награда также на счету борца-вольника Александра Гуштына (97 кг) и «классика» Сослана Даурова.


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