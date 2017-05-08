Трамп поздравил Макрона с большой победой на выборах 8.05.2017, 7:46

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Дональд Трамп

Президент США с нетерпением ждет совместной работы с новым лидером Франции.

Президент США Дональд Трам поздравил Эмманюэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции. «Поздравляю Эмманюэля Макрона с большой сегодняшней победой как следующего президента Франции. С нетерпением жду совместной работы», - написал Трамп на своей странице в Twitter в понедельник, 8 мая, сообщает «Немецкая волна».

Перед проеведением второго тура французских выборов Трамп не выказывал поддержки ни Макрону, ни его сопернице Марин Ле Пен, однако еще ранее намекал, что Ле Пен могла бы извлечь определенную выгоду из ситуации с безопасностью во Франции. К поздравлениям Трампа присоединилась и администрация президента США, выпустившая специальное заявление. Слова поддержки Макрону также направили Барак Обама, Хиллари Клинтон, спикер Палаты представителей США Пол Райан и экс-претендент на пост президента США Берни Сандерс.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, поздравив Эмманюэля Макрона, выразил надежду на «совместную работу над прогрессивной повесткой для продвижения международной безопасности, улучшения сотрудничества в науке и технологиях и создании рабочих мест для среднего класса по обе стороны Атлантики». Трюдо подчеркнул, что Канаду и Францию связывают «теплые и исторические отношения», берущие начало из общей истории, глубокие культурные связи и сильное экономическое партнерство. Канадский премьер напомнил о Всеобъемлющем экономическом и торговом соглашении между Канадой и ЕС, которое было подписано в октябре 2016 года, но пока в действие не вступило.