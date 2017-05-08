За Макрона проголосовало 90% парижан 8.05.2017, 7:59

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В других больших городах и агломерациях Эммануэль Макрон также победил с большим преимуществом.

На президентских выборах во Франции за Эмманюэля Макрона проголосовали почти 90 процентов избирателей-парижан. Как написала в Twitter в ночь на понедельник, 8 мая, мэр французской столицы Анн Идальго, она гордится, что жители города отдали правой популистке Марин Ле Пен только 10 процентов голосов, передает «Немецкая волна».

В Париже Макрон победил и в первом туре, набрав почти 35 процентов голосов. За Ле Пен 23 апреля проголосовало менее 5% парижан.

В других больших городах и агломерациях Макрон также победил с большим преимуществом - в Бордо лидер движения «Вперед!» набрал 86 процентов голосов, в Тулузе - почти 83%, в Страсбурге - 81%. Марин Ле Пен показала хорошие результаты на северо-востоке страны, в регионе Арденнских гор и на Корсике.

À #Paris, 90% des suffrages pour @EmmanuelMacron et seulement 10% pour l'extrême-droite. Fière des Parisiens ! — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 7 мая 2017 г.

Эмманюэль Макрон объявил, что в понедельник, 8 мая, оставит руководство в движении «Вперед!». Ожидается, что он вступит в должность главы государства в течение недели после оглашения результатов голосования.