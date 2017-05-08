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Коммунист Карпенко задумал новую «реформу» образования

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  • 8.05.2017, 8:12
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Игорь Карпенко
Фото: golk.by

Министр образования хочет «коренным образом» пересмотреть подходы к подготовке специалистов.

Необходимо коренным образом пересмотреть подходы к заказу на подготовку кадров. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко в эфире телеканала ОНТ, сообщает БелТА.

Министр с сожалением констатировал, что пока Министерство образования выступает и заказчиком, и подрядчиком подготовки кадров. По его мнению, нужно исходить из потребности экономики в тех или иных специалистах.

«Необходимо выработать новые концептуальные подходы. Создана рабочая группа, которая займется созданием модели перспективного прогнозирования потребности в профессиональных кадрах», - проинформировал Игорь Карпенко.

В этой работе принимают участие специалисты Министерства труда и социальной защиты, Министерства экономики, а также Национального статистического комитета и др.

«Определенные результаты этой работы мы должны получить уже в этом году, чтобы следующая вступительная кампания прошла с учетом изменений в отношении заказа кадров, - сказал министр. - Хотя в текущем году мы сократили некоторое количество мест. При этом соотношение бюджетных и платных мест будет 50 на 50».


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