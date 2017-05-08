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Белорусская биатлонистка выиграла Bison Race

  • 8.05.2017, 8:16

Кристина Ильченко стала победительницей соревнований по бегу с 31 препятствиям.

Белорусская биатлонистка Кристина Ильченко преодолела преодолела дистанцию в 7 километров с 31 препятствием за 1 час 18 минут и 18 секунд, сообщает tut.by.

В соревнованиях также принимали участие Дарья Блашко, Александр Дорожко и Мария Панфилова.

Bison Race — смесь трейлового бега и кроссфита. Участник должен за минимальное время преодолеть трассу, на которой размещаются искусственные (барьеры, горки, электрический ток, гладиаторы, переноска тяжестей) и природные (овраги, болота, озера) препятствия.


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