Мэй и Макрон обсудили «Брексит» 8.05.2017, 8:30

Тереза Мэй

Фото: AP

Премьер-министр Великобритании напомнила об уникальном партнерстве двух стран.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с избранным президентом Франции Эмманюэлем Макроном проблему Brexit.

Об этом в ночь на понедельник, 8 мая, сообщила пресс-служба Даунинг-стрит, передает «Немецкая волна».

«Сегодня вечером премьер-министр поговорила с избранным президентом Макроном, тепло поздравив его с победой на выборах. Лидеры коротко обсудили Brexit, и премьер-министр еще раз напомнила, что Соединенное Королевство хочет добиться крепкого партнерства с безопасным и процветающим Евросоюзом после того, как мы выйдем из него», - сообщил представитель британского правительства.

На Даунинг-стрит отметили «уникальное партнерство Великобритании и Франции, обеспечивающее крепкий фундамент для будущего сотрудничества». Поздравил Макрона и глава британского МИДа Борис Джонсон, назвав в Twitter победу Макрона «изумительной». Слова поддержки Макрону направили мэр Лондона Садик Хан и глава правительства Шотландии Никола Стёрджен.