Гости «Евровидения» прошли по самой длинной красной дорожке в истории конкурса 8.05.2017, 8:59

Фото: Яна Полянська

Cцену конкурса весом в 30 тонн спроектировал дизайнер Флориан Видер.

Гости «Евровидения-2017» в воскресенье, 7 мая, прошли по красной дорожке, развернутой в Мариинском парке Киева. Организаторы конкурса вели трансляцию события в Facebook.

В этом году красная дорожка стала самой длинной за всю историю «Евровидения». Ее длина составила 265 метров.

Дорожка вела к выставочному центру «Парковый». На его крыше 42 делегации, участвующие в конкурсе, подняли флаги своих стран.

Ранее организаторы «Евровидения-2017» сообщали, что сцену конкурса спроектировал дизайнер Флориан Видер. Ее вес составит 30 тонн. На зрительских трибунах будет 7000 мест, в том числе 50 мест для людей с инвалидностью.

Украина завоевала право на проведение «Евровидения», когда победителем конкурса в прошлом году стала певица Джамала. Полуфиналы конкурса состоятся в Киеве 9 и 11 мая, а финал пройдет 13 мая.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самая длинная красная дорожка в истории была постелена в Германии в 2014 году. Она растянулась на 5,35 километра.