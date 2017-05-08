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Даля Грибаускайте: Свобода слова укрепляет государство

  • 8.05.2017, 9:40
Даля Грибаускайте

Независимые СМИ сделали Литву свободной европейской страной.

- Приближающийся день столетия восстановления государства напоминает, что восстановленная литовская печать пробуждала национальное самосознание и упорно шаг за шагом вела Литву к 16 февраля, - сказано в поздравлении президента Литвы.

Даля Грибаускайте также обратила внимание на обязательства СМИ перед гражданским обществом, на нелегкую работу журналистов и ответственность в деле служения профессиональному долгу и соблюдения требований честной и этичной журналистики, передает ru.delfi.lt.

- Свобода слова - незаменимое оружие информационной войны, в борьбе с вражеской пропагандой, для пресечения узких партийных, номенклатурных или коммерческих интересов. Однако в индексе мировых СМИ Литва в этом году упала на одну позицию и сейчас занимает 36 место. Одной из основных причин этого эксперты считают риск, который вызывают интересы крупного бизнеса, - подчеркнула президент.

По ее словам, независимое свободное слово, утверждающее принципы демократии и свободы, критическую мысль и открытость, для Литвы было и будет неоспоримой ценностью в деле укрепления государства.

7 мая в Литве по традиции отмечали День возвращения печати, языка и книги. После восстания 1863 года решением царской России была запрещена литовская печать на латинице. Этот запрет действовал в 1864-1904 гг.


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