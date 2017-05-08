В новом учебном году школьников оденут в синтетику 36 8.05.2017, 10:15

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Родителям не оставили даже возможности выбора.

В школах Минска обязали родителей закупить к новому учебному году обязательную школьную форму. Это соответствует государственной программе «Школа будущего», согласно которой каждая школа должна иметь свою собственную уникальную школьную форму, сообщает «Белсат».

Родители недовольны такой перспективой, так как их фактически оставили без выбора, ни на цвет, ни на фасон одежды они не могли повлиять. Более того, по словам одной из матерей, качество у этого одежды очень спорное.

«Нам сказали, что нужно будет купить жилеты. Все остальное должно быть свое — брюки, рубашки. А сверху эти жилеты, очень плохого качества. Самому заказать, или купить из нормальной ткани, а не синтетической, нельзя. Нужно обязательно купить этот от «Беллегпрома», — сообщает Валентина, мать второклассника одной из минских гимназий.

В начале сентября с детей снимут мерки и в октябре сошьют форму. Для девочек — с какой-то отделкой, для мальчиков — обычные, все бордового цвета. К тому же, эти жилеты рассчитаны якобы на 2 года обучения. И ходить в них нужно будет каждый день.

«Переделать или заменить его нельзя. Девочкам намного неприятнее это. У нас в классе есть девочки, очень тоненькие, на них юбки плохо держатся, им лучше ходить в сарафанах на бретельках. Сейчас об этом можно забыть. У нас все недовольны. Очень раздражает, почему мы сами не можем выбрать и заказать ткань, цвет и несколько фасонов, пусть похожих, но чтобы дети нормально выглядели», — говорит Валентина.

Тем временем, открытое акционерное общество «Полесье» сообщает официальным пресс-релизом о том, что в этом году они планируют в три раза превысить объемы продажи школьной формы по сравнению с 2016-м годом.

«Мы вошли в программу «Школа будущего» и на данный момент получили уже от школ и гимназий города Минска 24 тысяч заказов на пошив школьной формы. И заказы продолжают поступать», — сообщил информационному агентству «БелТА» генеральный директор предприятия Татьяна Лугина.

«Школа будущего» — это программа по введению для каждой школы одинаковой формы. Ее подписал концерн «Беллегпром» вместе с Министерством образования Республики Беларусь. Программу планируется реализовать в 2017 году.

В начале апреля на Белорусской неделе моды были представлены коллекции школьной формы от различных белорусских дизайнеров. Целью этой презентации было показать производителям, каким образом школьная форма может выглядеть красиво и удовлетворять детей и родителей, а также улучшить стиль и ассортимент школьной формы белорусского производства.