В Минске водитель BMW на переходе сбил женщину с ребенком 20 8.05.2017, 10:48

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Мать погибла, дочь осталась жива.

Вечером 7 мая водитель BMW сбил женщину с ребенком. Мать погибла, дочь жива. Это резонансное ДТП прокомментировал tut.by официальный представитель Следственного комитета Алексей Климович.

«7 мая около 22 часов водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Солтыса со стороны Ваупшасова, совершил наезд на переходивших по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора женщину с дочерью. После чего врезался в стоящий в соседней полосе троллейбус», — рассказали в СК.

В результате ДТП женщина погибла на месте. Ее дочь, двухлетняя девочка, с травмами доставлена в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

Находившиеся в салоне четверо мужчин также госпитализированы.

По факту дорожно-транспортного происшествия УСК по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларуси. Назначен ряд экспертных исследований. Проводится расследование.