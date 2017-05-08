В Киеве пройдут две генеральные репетиции первого полуфинала «Евровидения» 8.05.2017, 10:41

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В первом полуфинале выступят конкурсанты из 18 стран.

Две генеральные репетиции первого полуфинала международного конкурса песни «Евровидение-2017» пройдут сегодня в Киеве, сообщает БелТА.

Первая репетиция состоится днем, ее смогут увидеть представители аккредитованной прессы. Вторая, вечерняя, будет доступна зрителям.

Завтра, 9 мая, пройдет еще один дневной прогон, а уже вечером европейские зрители смогут выставить свои баллы конкурсантам из 18 стран.

В нынешнем году в первом полуфинале 9 мая на сцену выйдут:

1. Швеция

2. Грузия

3. Австралия

4. Албания

5. Бельгия

6. Черногория

7. Финляндия

8. Азербайджан

9. Португалия

10. Греция

11. Польша

12. Молдова

13. Исландия

14. Чехия

15. Кипр

16. Армения

17. Словения

18. Латвия

Второй полуфинал «Евровидения» состоится 11 мая, финал - 13 мая.

Напомним, Naviband с композицией «Гісторыя майго жыцця» выступит под номером 14 во втором полуфинале 11 мая.