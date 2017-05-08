Украинский футболист: Мне действительно очень нравится Беларусь 3 8.05.2017, 10:59

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Александр Нойок

Украинский защитник минского «Динамо» Александр Нойок хочет стать минчанином.

«Думаю, смогу стать минчанином года через три. Некоторые белорусы могут посчитать, что я дурачок или специально рассказываю сказки, но мне действительно очень нравится ваша страна — я бы остался здесь жить.

Минск, Гродно, Витебск, Могилев — классные, чистые и спокойные города. Городея понравилась не так сильно, но запах шашлыков там потрясающий. Ароматы доносятся даже до футболистов.

Когда приезжаешь из Украины в Беларусь, ценишь размеренность, отсутствие суеты и пробок. А еще поражают законопослушность и порядок. Раньше мог выкинуть жвачку в окно, но теперь прячу в бумажку и оставляю в салоне, чтобы после выбросить в урну.

В Украине почти всегда можно договориться, а в Беларуси пришлось привыкать к порядку. Когда только купил машину, некоторое время ездил без страховки и заплатил за это штраф 200 рублей. Недавно за Минском превысил скорость и получил письмо по почте — штраф 170 рублей. Не представляю, где так втопил, вроде, у меня и пташечка небольшая, на которой слишком не разгонишься», — цитирует футболиста tut.by.