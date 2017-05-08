закрыть
8 мая 2017, понедельник, 14:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Украинский футболист: Мне действительно очень нравится Беларусь

3
  • 8.05.2017, 10:59
  • 4,722
Александр Нойок

Украинский защитник минского «Динамо» Александр Нойок хочет стать минчанином.

«Думаю, смогу стать минчанином года через три. Некоторые белорусы могут посчитать, что я дурачок или специально рассказываю сказки, но мне действительно очень нравится ваша страна — я бы остался здесь жить.

Минск, Гродно, Витебск, Могилев — классные, чистые и спокойные города. Городея понравилась не так сильно, но запах шашлыков там потрясающий. Ароматы доносятся даже до футболистов.

Когда приезжаешь из Украины в Беларусь, ценишь размеренность, отсутствие суеты и пробок. А еще поражают законопослушность и порядок. Раньше мог выкинуть жвачку в окно, но теперь прячу в бумажку и оставляю в салоне, чтобы после выбросить в урну.

В Украине почти всегда можно договориться, а в Беларуси пришлось привыкать к порядку. Когда только купил машину, некоторое время ездил без страховки и заплатил за это штраф 200 рублей. Недавно за Минском превысил скорость и получил письмо по почте — штраф 170 рублей. Не представляю, где так втопил, вроде, у меня и пташечка небольшая, на которой слишком не разгонишься», — цитирует футболиста tut.by.


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев