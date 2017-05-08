«Работенка пыльная, но зато хоть какие-то деньги» 18 8.05.2017, 11:46

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Фото: Игорь Матвеев / TUT.BY

Как безработные из Витебска собирают камни на полях.

Tut.by съездил на сельхозпредприятие, где безработные из Витебска собирают на полях камни. Это временная занятость, за которую им платят деньги. «Не Бог весть какие, но хоть что-то», — рассуждают люди.

По нормативам, безработный, который состоит на учете в городском центре занятости населения, обязан хотя бы один день в месяц отработать на общественных работах. Но некоторые, в поисках заработка оформляют договора подряда на более длительный срок и числятся подсобными рабочими.

Бригада, с которой журналисты познакомились, со 2 мая трудится на полях ОАО «Липовцы» в Витебском районе. В основном в ней люди среднего возраста. Мужчин больше, чем женщин.

Сбор — в 7.45 возле здания центра занятости на улице Богдана Хмельницкого в Витебске. К 8 часам приходит автобус, который доставляет людей на поле.

Рабочий день — с 8 до 16 часов, час — на обед. Зарплата, которую обещает хозяйство-наниматель, — 250 рублей в месяц.

— Или же 1 рубль 57 копеек — в час, — уточняет один из мужчин. — Каждый получит за столько дней, сколько отработает в течение месяца. Но получим мы зарплату за май только в конце июня — как нам сказали, после 25-го числа. Сейчас же — как хочешь, так и живи.

— Да, это самая главная проблема — месяц ждать зарплату, — поддерживает еще один мужчина. — А на курево надо уже сегодня. Да и питаться за что-то надо…

Около 8.00 главный специалист отдела общественных работ и временной занятости молодежи городского центра занятости населения Наталья Ходосевич ведет перекличку:

— Афанасьев?

— Я.

— Гаврилов?

— Есть.

— Зубовский?

— Тут.

Одним из последних подходит мужчина, называет свою фамилию.

— Я вас искала, — обращается к нему Наталья Ходосевич. — Вы не являлись два дня. И не позвонили, почему не приходите. Теперь будете ездить?

Мужчина уверяет, что да. Его фамилию снова вносят в список.

Всего сегодня поедут на поле 24 человека. В автобусе устраивают еще одну перекличку — это уже заявки на то, кто планирует работать в понедельник. На вопросы Натальи Петровны практически все отвечают согласием.

— Все готовы, как пионеры, можно и не спрашивать, — шутит кто-то.

Не уверен только один мужчина:

— Петровна, а если я еще не знаю точно, поеду ли?

— Ничего, я вас включу. А в понедельник будет видно.

— Напишите, что Наталья Петровна — молодец, с пониманием относится к нам, сиротам, — говорит мне мужчина, с которым мы сидим рядом в автобусе. Знакомимся.

— Меня зовут… Но в своей статье не называйте мое имя. Мне слава не нужна, меня даже нет «ВКонтакте». Считаю, что это абсолютно пустое занятие. Что я хочу особо отметить: из всех предприятий в городе, где я устраивался на работу, без возрастной дискриминации к людям относятся только на железной дороге. Там на медкомиссии тебя проверяют высококвалифицированные специалисты и при этом не спрашивают: сколько тебе лет. Если ты имеешь хорошее здоровье и нужную квалификацию, то берут. Медкомиссия, конечно, там строгая — чуть ли не отбор космонавтов! Однако в свои 52 года я ее прошел, — гордится собеседник.

— Так, а почему не работали тогда на железной дороге?

— Я туда устроился оператором котельной. Отработал отопительный сезон. А потом пришлось искать еще что-то. Попытался зацепиться в разных местах, не получилось. Решил ходить на общественные работы, тут хоть что-то заплатят. Лучше же, чем вообще ничего.

До сельхозпредприятия «Липовцы» от Витебска — 20 км, и через полчаса уже на поле. На нем раньше посеяли кукурузу. Но на поверхности земли много камней, и задача безработных — убрать их, чтобы они в будущем не мешали посевам и не вредили сельхозтехнику.

Перед началом работы на поле приехал управляющий отделением «Шапечино» ОАО «Липовцы» Виталий Драбцов. Дал необходимые распоряжения трактористам, но с журналистом поговорить не смог:

— Извините, очень много работы, в сельском хозяйстве сейчас горячая пора. Претензий к тому, как рабочие собирают камни, нет. Трудятся люди хорошо. И объем работы у них еще большой — вы же видите, сколько камней.

В 9.15 люди выходят в поле.

На некотором расстоянии друг от друга медленно едут два трактора. Следом идут люди, собирают под ногами камни и бросают их в прицеп.

— Поднимай камень, который где-то с кулак. Мелочь не бери. Мы собираем камни, а не камешки, — учит меня мужчина, которого «даже нет «ВКонтакте». — Под колеса трактора не лезь. И смотри, бросай аккуратно — прямо в прицеп, чтобы не попасть ни в кого из окружающих.

Женщины поднимают то, что по силам. Тяжелые камни — массой свыше 10 кг — несут в прицеп мужчины. На очень большой наваливаются сразу два-три человека. Иногда встречаются и валуны. Их уже подбирает погрузчик «Амкодор».

Мне в основном попадаются небольшие камни. Они легкие, и бросать в прицеп их нетяжело. Но со всех сторон в лицо летит пыль, вскоре песок скрепит на зубах.

— Да, а что вы думали, работенка у нас пыльная! Это вам не печенье перебирать. Респираторы тут не выдают, — замечает мой новый словоохотливый знакомый. — Но ничего, кружок с нами по полю пройдешь и станешь, как и мы, специалистом широких полей узкого профиля.

Прицеп тем временем довольно быстро наполняется камнями.

— И откуда они только появляются? — удивляется кто-то. — Каждый год их люди собирают и на своих участках, и на колхозных полях, а они все растут и растут.

— Земля дышит — вот камни и выходят, — философствует пожилой мужчина.

— А про ледниковый период вы, что, не слышали? Много-много лет назад камни принес сюда ледник, — делится познаниями «Даже нет «ВКонтакте».

Рядом идут близнецы Таня и Света. Шутят: «Ничего, что пыль, зато фигура красивая будет, пресс появится».

Раньше сестры работали телезаводе.

— Трудились там в белых халатах. Но цех закрылся. Теперь вот тут.

— Неужели хоть кому-то из вас двоих не попадалась другая, постоянная, работа?

— А мы всегда вместе. Мы не можем поодиночке. Света — это же мой друг, данный при рождении, — говорит Таня.

Марина — опытная сборщица камней. На бирже труда стоит с 2011 года. За это время ездила не только «на камни», но и на на другие сельхозработы — на прополку, «на картошку», а в городе подрабатывала на благоустройстве территорий школ и садиков.

— Работала раньше в торговле. Ушла. Надоело постоянно платить недостачи, высчитывали из зарплаты каждый месяц. Общественные работы от центра занятости — конечно, не сравнить с постоянным трудоустройством. Но, как все у нас говорят, это хоть какие-то деньги. Конечно, это тяжелый физический труд. Устаю. Домой прихожу, готовлю, ем и ложусь. Больше ни на что сил нет. С вакансиями теперь вообще очень тяжело стало. Но если подвернется какая-то работа, я пойду. Хоть бы и на полставки.

После каждого круга трактора по полю — минут 15 на отдых. Щедро пригревает солнышко.

— Эх, сейчас бы сюда шампуры, да шашлычки поджарить, — мечтает кто-то.

Но большинство мужчин не отпускает суровая реальность. Они курят и делятся проблемами.

— Я строитель, — рассказывает Юрий. — Много куда пытался устроиться. Но была возможность работать только по договору подряда в частных структурах, а там свои сложности, я не хочу. Стою на учете на «бирже труда» уже полгода. Мне понравилась ярмарка вакансий, которая прошла в администрации Железнодорожного района. Там было много предложений, но и людей тоже собралось очень много. Кто к началу явился, тот что-то нашел. А я к концу уже подошел, когда остались вакансии инженеров и других специалистов с высшим образованием.

По словам Юрия, после 40 лет найти постоянную работу очень сложно. Практически везде одна и та же ситуация: ты прошел медкомиссию, подходишь по квалификации, но называешь свой возраст и слышишь: «Нет, нам нужен работник помоложе, 35 лет — это предел». Спрашивается: а другим, старшим, что делать?! Тем более, в стране подняли возраст выхода на пенсию. Так куда деваться людям от 35 и до 63 лет? (С 1 января 2017 года пенсионный возраст в Беларуси повышается ежегодно на 6 месяцев до достижения мужчинами 63 лет, женщинами 58 лет. — Прим.).

— Еще одна проблема, — поддерживает Юрия еще один мужчина. — Раз в месяц нам нужны отметки, что мы ходим и занимаемся самоустройством. Их надо минимум две. И это должны быть разные предприятия. Но ты приходишь в организацию, а там говорят: «Отмечать ничего не будем, мы никаких заявок в центр занятости не давали». Могут даже вообще не пустить на проходную.

Еще один мужчин, солидный, представительный на вид, не может найти работу, так как не имеет «корочек»:

— У меня есть и стаж, и разряды: 3-й — станочника и 4-й — плотника. Но мебельная фабрика, где я проработал более 10 лет, развалилась. А еще куда-то без диплома не берут.

— В центре занятости есть возможность три месяца отучиться и получить «корочки». Тогда вы сможете претендовать на работу по специальности, — объясняет Наталья Ходосевич.

— Спасибо, буду иметь ввиду.

Перекур заканчивается, и люди снова идут в поле.

Кстати, сборщики камней довольно часто находят на полях «отголоски войны». Так, 5 мая обнаружили 3 снаряда. Фрагмент боеприпаса нашли и в субботу.

— Если наталкиваемся на такие находки, то сразу же ограждаем это место, я ставлю в известность свое руководство. А оно уже вызывает саперов, — объясняет инженер по охране труда ОАО «Липовцы» Ольга Немыцкая.

Девушка — молодой специалист в этом хозяйстве, каждый раз сопровождает работу сборщиков камней. О своих подопечных отзывается хорошо.

— Я думала, что это будет какой-то сложный контингент. Что за ними нужно будет ходить, уговаривать работать. Нет, все взрослые нормальные люди. Провела с ними инструктаж: чтобы не садились на борта, не бросались под колеса транспорта и так далее. Они все это исполняют.

— Да, пока проблем с ними нет, — подтверждает Наталья Холодович. — Может, после зарплаты появятся: кто выйдет на работу, а кто и не выйдет, а если и выйдет, то нетрезвым. Но мы в таких случаях долго не разбираемся — сразу же вычеркиваем из списка. А вообще с такими безработными даже проще, чем с теми, у кого по 2−3 высших образования. Им трудно угодить.

На прощание журналисты спросили у мужчин:

— А как вы относитесь к тому, что Лукашенко распорядился к 1 мая трудоустроить всех безработных в стране?

Со всех сторон раздается смех.

— Какое сегодня число? 6 мая. Все трудоустроены?! Система, как была, так и осталась: на предприятиях если не было вакансий, то они и не появились. Ничего не изменилось.