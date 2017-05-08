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Белорусский цементный завод: тайное становится явным

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  • 8.05.2017, 12:09
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В ближайшее время на предприятии может произойти настоящий «переворот».

По сообщению источника, близкого к руководству Костюковичского райисполкома, 19 мая в ОАО «Белорусский цементный завод» («БЦЗ») состоится внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет решаться вопрос о передаче республиканскому производственно-торговому унитарному предприятию «Белорусская цементная компания» («БЦК») во главе с гендиректором В. Киселевым функций единоличного исполнительного органа БЦЗ, пишет 6tv.by.

По мнению источника, В. Киселев фактически легализует свою деятельность в качестве полновластного хозяина цементного завода и убирает руководство БЦЗ во главе с гендиректором Игорем Ложечниковым, как не нужное промежуточное звено в непосредственном управлении предприятием.

Но, тем самым, становится очевидным фактом глупость по созданию БЦК с административным центром в Костюковичах. Фактически, БЦК в таком виде, как сейчас, сделали «под В. Киселева», а не для повышения эффективности цементной отрасли Могилевской области.

Напомним нашим читателям, что при решении вопроса о создании БЦК В. Киселев лично обещал Лукашенко, что уже через 100 дней после начала работы компании, все входящие в нее предприятия будут работать рентабельно. Петр Рудник, бывший председатель Могилевского облисполкома, представляя В. Киселева в качестве гендиректора БЦК в Костюковичском райисполкоме, на этом основании заявлял, что уже в 2014 году БЦЗ и ОАО «Кричевцементношифер» выпустят 4,5 млн. тонн цемента.

По итогам 2016 года, 2 этих предприятия выпустили 3,1 млн. тонн цемента, в том числе БЦЗ—1,6 млн. тонн. Реальные результаты финансово-хозяйственной деятельности БЦЗ тщательно скрываются от широкой общественности. А по информации газеты «Белорусы и рынок» от 29.04. 2017 года, убытки ОАО «Кричевцементношифер» по итогам работы в 2016 году составили более 23 млн. рублей.

По мнению источника в Костюковичском райисполкоме, вряд ли они лучше и у БЦЗ. Кстати, по итогам работы за первый квартал 2017 года горнодобывающая отрасль Могилевской области просела по сравнению с аналогичным периодом 2016 года более чем на 30% и внесла львиную долю в то, что область выполнила прогнозный показатель валового регионального продукта всего на 98,3%.


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