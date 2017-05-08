Синоптики: Во вторник будет до +11 градусов 8.05.2017, 12:13

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Холодная неустойчивая погода сохранится 9 мая.

В Беларуси 9 мая будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег).

Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед. Ветер будет северный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 по северу до плюс 6 градусов по югу страны. Днем прогнозируется 2-8 тепла, по югу Брестской и Гомельской областей - плюс 9-11 градусов, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.