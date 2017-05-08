КГБ прячет письма от фигурантов «дела патриотов» 4 8.05.2017, 12:37

Двоих задержанных по непонятным причинам перевели из «Володарки» в «Американку».

18 фигурантов по «делу патриотов» по-прежнему находятся под стражей — в СИЗО КГБ и СИЗО на Володарского. На днях по непонятным причинам из «Володарки» в «Американку» перевели Владимира Федорова и Андрея Белявского, сообщила председатель правления «Бацькаўшчыны» Нина Шидловская. Также, по ее словам, фигурантам уголовного дела не передают письма, что является грубым нарушением закона.

«Один из задержанных, не буду называть фамилию, написал жалобу на сотрудников КГБ, поскольку ему не доходят письма, хотя он точно знает, что родные и близкие ему пишут, — рассказала в интервью «Радыё Свабода» Шидловская. — После этого ему принесли целую пачку писем, причем там было несколько адресованных не ему. Видимо, было бы неплохо, если бы все жаловались, потому что проблемы у многих. Например, Мирославу Лозовскому не передают письма от коллег, друзей. То же самое с b>Андреем Дундуковым. Ему жена пишет каждый день, а он присылает письма, что ничего от нее не получает».

Нина Шидловская призывает поддержать фигурантов «дела патриотов», говорит, что им нужна поддержка.

По закону, вся корреспонденция, которая поступает обвиняемым и осужденным, подвергается цензуре. Однако задерживать проверенные письма сотрудники правоохранительных органов не имеют права.